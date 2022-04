Tony Succar elogia a su esposa: “Hiciste a la niña cubana peruana asiática más increíble”

¡Que le pongan babero! Tony Succar ha demostrado que aparte de la música es muy apasionado con su reciente paternidad. Como se conoce, el ganador de dos Latin Grammy se convirtió en padre hace un poco más de tres meses. Es por ello que, a través de su cuenta de Instagram, ha compartido los momentos más emotivos que ha vivido con su pequeña.

El sonero peruano, radicado en Estados Unidos, fue muy popular hace algunas semanas atrás por su participación en la ceremonia de los Premios Grammy 2022 como invitado y uno de los nominados a la categoría de Mejor álbum tropical. A pesar de que las cosas no salieron como esperaba, agradeció que su nombre aparezca entre los mejores. En esa línea, aseguró que seguirá trabajando, como lo hace hasta hoy, para continuar añadiendo más galardones a su trayectoria.

Tonny Succar feliz con su hija

Como mencionamos líneas arriba, el artista Tony Succar no ha dejado de mostrar lo orgulloso que está con su niña y, por eso, aprovechó una publicación en sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a su esposa Lauren Christine por todo lo que hace con su bebé.

Publicación de Tony Succar. Foto: Tony Succar/instagram

“No puedo con Emmachan. You truly made the most amazing little asian peruvian cuban baby girl ever (Realmente hiciste a la niña cubana peruana asiática más increíble de la historia)”, asegura. En la imagen podemos apreciar al exjurado de “La voz Perú” muy feliz al lado de su nena.

Tonny Succar felicita a Noel Schajris por ser entrenador en “La voz Perú”

El peruano Tony Succar está dando la hora a nivel profesional con la canción “Leave the door open”, que acaba de estrenar junto a Noel Schjaris y Jean Rodríguez, hermano menor de Luis Fonsi.

El músico aprovechó su colaboración para felicitar al compositor mexicano por su próxima participación en un reality musical en nuestro país. “A Noel lo llamaron para ser jurado en “La voz Perú” y creo que ese acercamiento con los peruanos está bueno”, finalizó.