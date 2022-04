Susy Díaz confiesa que tuvo relación con exministro: “Lo nuestro duró varios años, lo quise mucho”

Susy Díaz reveló que tuvo una relación secreta con un exministro. En una entrevista, la excongresista contó que su romance jamás salió a la luz debido a que las cámaras de Magaly Medina no pudieron captarla junto al político. Además, aseguró que a él no le interesaba salir en televisión nacional, como sí lo hicieron sus otras parejas.

“He salido con hombres que no los han ampayado y no quieren salir en televisión”, inició la actriz cómica. “He salido con personas que no son figurettis, como cuando salí con un ministro y nadie se enteró”, agregó para el diario El Popular.

Algunas pistas sobre el exministro que estuvo con Susy Díaz

Susy Díaz afirmó que su expareja fue ministro del Gobierno de Ollanta Humala y del segundo periodo de Alan García . “Fue antes que me enamore de Walter (Obregón). (...) Nadie se enteró, lo tuve escondido. Hace poco lo veía que salía en televisión declarando, él no fue figuretti”, sostuvo.

¿Dónde conoció Susy Díaz al exministro?

Según la madre de Florcita Polo, se conocieron en un restaurante en Miraflores. “Conversamos. Comenzamos a salir, salimos a escondidas , todo dentro de cuatro paredes”, expresó.

Negó que haya sido un amor prohibido, pues ambos estaban solteros. “(Él) estaba separado. No íbamos a lugares públicos, nunca nos ampayó las cámaras de Magaly Medina. Él me decía: ¿por qué no, si estoy soltero?, pero yo lo cuidaba a él”, señaló.

Mencionó que su relación amorosa con el misterioso político duró varios años, pero ahora ya no se hablan . “Le gustaba que me quede en su departamento, me quedaba varios días, no quería que me vaya. Yo tenía que ver mis negocios, él viajaba por su trabajo. Pese a ello, lo nuestro duró varios años, lo quise mucho. Ahora ya no tengo comunicación con él”, finalizó.