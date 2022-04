Rosángela Espinoza desmiente a “América espectáculos” sobre nuevo galán: “No tengo”

Rosángela Espinoza disfrutó del feriado largo en las paradisíacas playas de Punta Cana. Sin embargo, luego que revelara que no se encontraba sola en el viaje, surgieron diversas especulaciones sobre un posible nuevo galán. Ahora, la participante de “Esto es guerra” salió a aclarar estos rumores.

Mediante redes sociales, la modelo estuvo respondiendo las preguntas que le llegaban de sus seguidores de Instagram, pero sin duda las que más resaltaron fueron las que hablaban de su comentado viaje a República Dominicana.

Rosángela Espinoza aclara con quién viajó a Punta Cana. Foto: Rosángela Espinoza/Instagram

“‘Rose’, en ‘América espectáculos’ dijeron que has viajado con un galán y por eso no muestras amigos”, escribió uno de sus fanáticos. Ante esto, la chica reality respondió fuerte y claro para desmentir todo lo que se dicen en diversos programas de espectáculos.

Rosángela Espinoza reflexiona sobre sus cirugías

Rosángela Espinoza recordó con nostalgia sus inicios en la televisión peruana, tiempo en el que todavía no tenía ningún arreglo estético. Durante una entrevista para “Estás en todas”, la influencer indicó que se arrepiente de las cirugías que se hizo, pues preferiría su imagen al natural.

“Entré a la televisión y ¡olvídate! Ahí comencé a verme. Me hago un look y te queman el cabello”, dijo la también empresaria. Agregó: “Lo más bonito es verse natural (…). Trato de no usar mucho maquillaje”, comentó.

Rosángela Espinoza planea abrir cuenta de OnlyFans

La tiktoker señaló que ha pensado en abrir una cuenta de OnlyFans, ya que se ha convertido en una nueva forma de ingreso entre los personajes de la farándula. No obstante, mencionó que no se uniría a las chicas del espectáculo que hacen desnudos y que, en cambio, subiría fotos exclusivas para los seguidores que tenga ahí. “Puede ser algo bonito”, manifestó.