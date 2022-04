Keith Richards: “Vamos a seguir adelante, la banda nos obliga”

Con información de ABC.

Keith Richards, de 74 años, uno de los miembros originales de la mítica banda Rolling Stones, dio una extensa entrevista en la que habló de la reciente gira mundial y de lo que significó la partida del baterista Charlie Watts. Como se sabe, la banda venía ensayando sin Watts, quien prefirió ser reemplazado debido a las complicaciones con su salud. “Siempre te preguntabas qué tipo de sonrisa era, qué quería decir con ella. Sí, lo que más echo de menos es su sonrisa”, dijo al suplemento de ABC.

Rolling Stones iniciará su gira por Europa en junio. “Nos va bastante bien. Se hizo duro porque llevábamos un tiempo sin salir de gira. También nos costó hacernos a tener a Steve Jordan a la batería, claro, y a trabajar sin Charlie Watts. Pero también es verdad que llevo media vida trabajando con Steve, nos conocemos todos. Ha sido una gira estupenda y estoy deseando dar unos cuantos conciertos más este año”, contó sobre el baterista de su grupo en solitario X-Pensive Winos. “Cuando Charlie murió, ya estábamos preparando la gira sin él, así que estábamos obligados a salir de todos modos. Creo que eso lo hizo más fácil que haberlo dejado para más adelante. Ahora sabemos que es posible, que funciona”.

Sin embargo, tras la muerte de Watts en agosto, dice que tocar en vivo no ha hecho que olviden la ausencia. “Todavía no la hemos superado”. Y que, después de casi seis décadas, al principio se les hizo difícil tocar sin él. “Sí, por supuesto. Pero como el propio Charlie dijo una vez, the show must go on”. “¿Ahora está más cerca la muerte? Hace 30 o 40 años estaba mucho más cerca de la muerte de lo que estoy ahora”.

Richards coincide con Mick Jagger en que Charlie era el latido de la banda. “Sí, y es verdad. Así que, de cara a la gira, lo más importante era integrar a Steve Jordan. Por suerte, Mick y Steve también se conocen desde hace mucho tiempo. Y Steve conoce a los Rolling Stones desde la Edad Media por lo menos, así que no nos vimos con el problema de tener que incorporar a alguien totalmente nuevo. Además, Steve es un batería estupendo. Es capaz de tocar con la cantidad justa de Charlie Watts y con la cantidad justa de sí mismo, resulta muy interesante”.

Para Richards, en algún momento, cada integrante evaluó la idea de poner fin a Rolling Stones. “Todos lo pensamos, pero por desgracia la banda no estuvo de acuerdo”.

Richards reconoce que lo que más extraña de Watts es su sonrisa. Foto: difusión

“Sigo escuchando en CD”

Richards ha dejado claro que no le interesa consumir música a través de las plataformas digitales. “Yo sigo escuchando en CDS”, respondió sobre Spotify. “Es fácil si tienes un (teléfono) móvil, pero yo no tengo móvil”.

El guitarrista añadió que cada quien debe decidir dónde desea que se escuchen sus canciones. “Tienes que poder hacer lo que quieras con tu música. Quiero decir, nosotros al final conseguimos que Donald Trump no pudiera usar el ‘You can’t always get what you want’. Lo normal es que quieras que la gente ponga tu música, pero hay ciertas situaciones en las que dices: ‘No, preferiría que no se me relacionara con esto’”.

El próximo álbum de Rolling Stones incluirá canciones hechas con Watts. “Estuvimos trabajando en algunas canciones nuevas, por eso todavía no lo hemos retomado. Vamos a seguir adelante, la banda nos obliga”.