Rodrigo González habla de participación de Flavia Laos en Coachella 2022: “Nuestra embajadora”

Rodrigo González siempre está pendiente de lo que hacen los distintos personajes de la farándula dentro y fuera del país. Ahora, el conductor de espectáculos aprovechó su espacio televisivo para comentar sobre la vida de Flavia Laos, quien disfruta su estadía en Estados Unidos mientras dura el festival Coachella 2022.

Asimismo, junto con Gigi Mitre, resaltó lo popular que se ha vuelto la modelo desde que trabaja con marcas internacionales, pues hace unos días se volvió tendencia en redes gracias a su asistencia al tan esperado evento de música. Además, los presentadores de “Amor y fuego” destacaron el trabajo de la rubia como influencer.

“Buenazo ese festival. Tiene años. Todo country. ¡Qué suerte que te paguen todo!”, dijo en un comienzo Gigi, para que su compañero ‘Peluchín’ agregue lo siguiente: “Mira nuestra embajadora, Gigi. ¿Te das cuenta? Ahí está, representando a nuestro país”, señaló.

Flavia Laos no pudo ver a Harry Styles en vivo

Flavia Laos pasó una mala experiencia en su primera visita al Coachella 2022, la rubia se mostró emocionada de poder ver a Harry Styles en vivo, sin imaginar que sus planes no saldrían como ella pensaba. En la noche del 15 de abril, la ex de Patricio Parodi reveló que no pudo ver al integrante de One Direction, pero no dio los motivos.

“Me perdí todos los shows. Acá andamos en el hotel porque pasó algo feo. Me salvó Luana, porque si ella no hubiera estado allí… Si preguntan si vi a Harry Styles o algo, no, nada. Ha sido un fail, fue mi culpa, pero, pucha… Primera experiencia acá”, lamentó la actriz.

El impresionante look de Flavia Laos para Coachella 2022

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la ex chica reality compartió imágenes y videos de cómo se prepara para ver a sus artistas favoritos en el festival de Estados Unidos junto a sus amigos y otros influencers de todas partes del mundo. De igual forma, le mostró a todos sus seguidores el atuendo que usó el primer día de conciertos. Un traje rosa de dos piezas y unas cowboy boots fueron parte de su look.