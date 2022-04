Rodrigo González conmovido por la muerte del hijo menor de Cristiano Ronaldo

Rodrigo González y Gigi Mitre no fueron ajenos a comentar la reciente publicación de Cristiano Ronaldo en Instagram, donde dio a conocer el fallecimiento de su hijo recién nacido. En la última edición de “Amor y fuego” de este lunes 18 de abril, el conductor se mostró conmovido por el difícil momento que viene atravesando el futbolista junto a su pareja Georgina Rodríguez.

El presentador se solidarizó con ‘CR7′, quien esperaba el nacimiento de sus dos hijos. “Esa dicotomía, como que es el día más feliz y a la vez el más triste, porque tu hija ha venido, pero estabas esperando a dos”, comentó el popular ‘Peluchín’. “Hay que dejarlo todo en manos de Dios”, agregó.

“Es el tiempo el único que ayuda a sobreponerse, porque hay cosas que nunca se superan. Simplemente que uno tiene la fortaleza para ayudar a sobrellevarlo, que no es lo mismo que acostumbrarse, porque mucha gente dice: ‘no, ya con el tiempo se te pasa’. No, no se te pasa, encuentras las respuestas y la fortaleza y la enseñanza para saber sobrevivir y salir adelante, pero esas son cosas de las que uno no se repone. (...) Lo que están pasando, en realidad, es muy triste”, acotó.

Conductor elogia presencia de Flavia Laos en Coachella

La influencer Flavia Laos viajó a Estados Unidos para disfrutar del festival Coachella 2022. Tras ello, los presentadores de “Amor y fuego” destacaron la presencia de la peruana en el evento realizado en California. “Buenazo ese festival. Tiene años. Todo country. ¡Qué suerte que te paguen todo!”, dijo en un inicio Mitre. De inmediato, Rodrigo González expresó: “Mira a nuestra embajadora, Gigi. ¿Te das cuenta? Ahí está, representado a nuestro país”.

Rodrigo González asegura que Renzo Schuller regresará a EEG

El 14 de abril, Rodrigo González hizo una impresionante revelación para los seguidores de “Esto es guerra”. La figura de Willax televisión detalló que Renzo Schuller será el reemplazo de María Pía en el reality de competencia. “Bromean todo el tiempo con la posibilidad de que a María Pía le queda cada día menos tiempo el show porque vuelve Renzo Schuller (...) Es confirmado, eso te lo firmo, pero mientras termina su contrato con Latina, él está haciendo tiempo. María Pía está ahí por cubrir a su superamigo y productor Peter Fajardo”, sostuvo.