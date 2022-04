Ricardo Rondón excusa infidelidad de Néstor Villanueva: “Toda historia tiene 2 versiones”

¡No se quedó callado! Ricardo Rondón sorprendió a todos los espectadores de “En boca de todos” al excusar la infidelidad de Néstor Villanueva e intentar hacer entender al público que, si bien él se equivocó al ser infiel a su esposa, también está reconociendo sus errores y quiere hacer las cosas de manera distinta con su familia.

Sus comentarios se dieron ante la presencia del mismo cantante, quien asistió al programa para referirse a las últimas declaraciones que hizo la madre de Flor Polo, Susy Díaz, quien lo acusó de “humillar” a su hija a nivel nacional por las imágenes que se vieron de sus últimos ampays con distintas modelos.

¿Qué dijo Ricardo Rondón sobre Néstor Villanueva?

En la edición de este 18 de abril de “En boca de todos”, el invitado Néstor Villanueva conversó con los conductores Maju Mantilla y Ricardo Rondón, y el terapeuta Tomás Angulo, quien asistió para abordar algunas situaciones que la familia del artista ha vivido durante las últimas semanas.

Todo inició cuando se mostraron las declaraciones de Susy Díaz afirmando que el cantante estaba maltratando psicológicamente a su hija Flor Polo. Al ver eso, el presentador de televisión le consultó si eso era cierto; sin embargo, el cumbiambero no respondió la pregunta.

En ese sentido, Rondón lo excusó diciendo: “Acá vemos a un Néstor y yo no quiero ser abogado del diablo, sino que también debemos ponernos del otro lado de la historia. Porque toda historia tiene dos versiones y nosotros entendemos la de Flor, pero también este señor (Néstor Villanueva) no la ha pasado bien. Y no se dice que la ha pasado bien porque salió y sacó los pies del plato (...)”.

Fue ahí cuando Tomás Angulo lo refutó y aseveró que está bien que Néstor haya aceptado que tuvo errores, pero no tiene la capacidad de admitir en qué se ha equivocado puntualmente.

Susy Díaz asegura que asume económicamente la responsabilidad de sus nietos

El programa “En boca de todos” compartió varias declaraciones de la madre de Flor Polo, quien contó detalles de los problemas que tuvo su hija con su aún esposo Néstor Villanueva.