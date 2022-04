Residente se solidariza y apoya las marchas a favor de la menor violada en Chiclayo

Los últimos días tuvieron al Perú bastante agitado por el secuestro y la posterior violación de una niña de tan solo 3 años en la ciudad de Chiclayo. La pequeña recibió el apoyo de millones de peruanos, quienes condenaron este terrible acto. Además. Las figuras del medio televisivo nacional no se hicieron esperar y también lanzaron contundentes frases para expresar su total rechazo.

Juliana Oxenford, Janet Barboza, Karen Schwarz, Mónica Cabrejos, Aída Martínez, entre otros, expresaron su ira tras conocer el sufrimiento que experimentó esta menor de edad. Ahora, otra figura internacional, Residente, se unió a estas voces de protestas mediante las redes sociales.

Residente se solidariza con la menor violada en Chiclayo

Al parecer, la terrible noticia de lo sucedido en Perú llegó hasta los oídos de René Pérez quien utilizó las historias de su cuenta de Instagram para compartir la noticia del hecho que fue publicada por un canal de noticias digital.

René Pérez tomó conciencia de lo sucedido con una niña de 3 años en Chiclayo. Foto: Instagram

En dicha publicación se muestra una de las multitudinarias marchas que surgieron en el país a raíz del delito cometido por el sujeto de 48 años. Incluso se escucha a una compatriota exigir justicia para la niña de 3 años para que un hecho similar no vuelva a ocurrir.

Residente y sus lujosos pedidos para su concierto en Perú

Pese a que Residente suele pregonar un discurso de austeridad y exigir mejores derechos laborales y humanitarios para toda Latinoamérica, el boricua sorprendió con lujosos pedidos cuando vino a Lima para uno de sus conciertos. El hecho fue contado por un conocido productor peruano, quien no esperó este tipo de exigencias por parte de René Pérez.

“Me acuerdo de que pedía muchas cosas que no esperaba. Me agarró de sorpresa porque no lo esperaba de Residente. Esperaba pedidos más tranquis, y luego me pidió cosas más difíciles de conseguir, como muchos autos blindados, la mejor suite presidencial del país. Fueron muchas cosas top, A1; me sacaron de cuadro los costos que tenía. Al final se sacó porque ya estaba el artista acá y ya se había anunciado cuando mandó sus pedidos, pero son cositas que van pasando”, indicó César Ramos en conversación con Carlos Orozco.