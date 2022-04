Laura Bozzo sobre su retorno a la TV mexicana: “Lo único que quiero es ayudar a la gente”

Laura Bozzo se muestra nerviosa con el estreno de su programa en televisión mexicana. Tras alejarse de la pantalla chica y luego de que un juez suspendiera temporalmente la orden de captura contra la peruana por el delito de evasión fiscal en México, ahora, la ‘Abogada de los pobres’ está enfocada en su nuevo formato llamado: “¡Que pase Laura!”.

“De tanto nervio me rompí el dedo. Mis hijas me preguntan: ‘¿Por qué tanto nervio si ya llevas 30 años en la televisión?’; y yo les digo: ‘No tiene nada que ver, cada programa para mí es el primero’. Siento que he estado muerta y que estoy volviendo a la vida”, expresó para “Sale el sol”.

Asimismo, la conductora de talk show reveló que está en una nueva etapa luego de su regreso a la televisión. “Laura ha revivido y en esta etapa de su vida no quiere rencores, no quiere problemas, no quiere nada. Lo único que quiere es ayudar a la gente y enfocarse en eso , los demás que hablen lo que quieran, no me interesa”, aseveró.

Presentadora presume sus lujosas prendas de diseñador

La peruana presentó su enorme clóset para el programa “Chisme no like”, donde mostró prendas que pertenecen a la marca Chanel, Roberto Cavalli, Gucci y Louis Vuitton. En la nota, la reportera Elisa Beristain contó detalles de los vestidos de Laura Bozzo. Después, la presentadora Cristina Díaz reveló que la figura habría invertido entre 2.000 dólares a 20.000 dólares por cada atuendo.

Laura Bozzo abrió las puertas de su penthouse en Acapulco. Foto: Chisme no like/YouTube

Laura Bozzo recibió a Andrés Hurtado durante arresto domiciliario

Andrés Hurtado llegó a la casa de Laura Bozzo en México y le realizó una extensa entrevista para su programa “Sábado con Andrés”. En la conversación, la abogada recordó el tiempo que cumplió arresto domiciliario en 2002 tras ser acusada de haber recibido 3 millones de dólares por parte de Vladimiro Montesinos. Asimismo, el conductor detalló sus visitas a la presentadora de TV. “La parte linda y tierna, en el arresto me iba casi todos los días a verte, no se permitía que nadie ingresara”, aseveró. “Nos íbamos con Manolo Rojas, Alfredo Benavides”, añadió.