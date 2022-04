¡Fuerte y claro! Karen Schwarz no se quedó callada ante la pregunta de un usuario y respondió de manera directa en torno a la decisión que tomó junto con Ezio Oliva de esperar para contraer matrimonio religioso. La presentadora de televisión explicó que nunca se han sentido presionados por las costumbres de la sociedad.

El cibernauta también cuestionó el hecho de que la famosa pareja ya tenga dos niñas. “¿Por qué no se casaron por religioso antes de tener hijos?”, fue el comentario que se difundió en Instagram. Ante esto, la figura de Latina aseveró que uno de sus sueños es que sus pequeñas participen de la ceremonia.

Responde a usuario

“Porque nosotros hacemos las cosas porque nos nace, no porque nos lo imponga la sociedad o las tradiciones. Ya ha pasado seis años de nuestro civil y ahora que somos papás, queremos que nuestras hijas sean parte del compromiso que tenemos y ver a sus papás casándose es nuestro sueño”, fue la respuesta de Karen Schwarz.

Karen Schwarz responde a usuario que la cuestionó por no casarse con Ezio Oliva por religioso. Foto: captura Instagram

En una historia anterior de la red social, la también modelo reveló que ya tiene fecha para volver a darle el ‘sí' a Ezio Oliva y pronto revelaría más detalles sobre el evento.

Karen Schwarz habla de su primera ruptura con Ezio Oliva

La conductora recordó los difíciles momentos que vivió luego de que se separara por primera vez de Ezio Oliva, cuando ambos aún no habían formalizado su relación sentimental. Karen Schwarz aconsejó a sus seguidores sobre el amor y reveló dicho episodio.

“La verdad es que no soy psicóloga y siento que tal vez no tengo la respuesta correcta. Pero cuando recién empezaba con Ezio (no sabíamos si éramos enamorados o solo amigos con derecho) y nos separamos, no saben cómo sufrí. Al mes me harté de no tener cabeza para hacer más cosas y solo pensaba en él”, contó.