Karen Schwarz en busca de un asesor de sueño para sus pequeñas: “No puedo más”

Karen Schwarz comentó, a través de redes sociales, que ella y su esposo Ezio Oliva buscarán ayuda profesional para sus hijas Cayetana y Antonia, pues tienen problemas para conciliar el sueño y, constantemente, van al cuarto de ambos durante la madrugada. Esto ha ocasionado que la salud de la modelo también se vea afectada.

“Ezio y yo hemos tomado la decisión de empezar con una coach, que es como una asesora, porque necesitamos que estas cositas (nuestras hijas) duerman toda la noche y no se despierten”, indicó al inicio de sus historias de Instagram.

Asimismo, agregó que ha comenzado sesiones de terapia para la lumbalgia crónica que sufre y se ha visto perjudicada por los problemas de sueño que tienen sus engreídas, especialmente Cayetana, quien se levanta hasta cinco veces durante la madrugada.

“Mis hijas se despiertan y van a mi cuarto y yo me levanto con la espalda destruída. Ella (Cayetana) se levanta como cuatro o cinco veces en toda la madrugada. Entonces, ¡ya! Decidimos empezar con esta entrenadora de sueño. Tenemos nuestra primera sesión y vamos a ver cómo nos va. Porque yo, con este ritmo, no puedo más ”, concluyó.

Karen Schwarz habla del inicio de su relación con Ezio Oliva

La ex Miss Perú se sinceró sobre cómo fue la primera ruptura que tuvo con el cantante, con quien ya lleva varios años casada por civil. Mediante sus redes sociales, compartió con sus seguidores los difíciles momentos que pasó con su pareja mucho antes de la llegada de sus hijas.

“La verdad es que no soy psicóloga y siento que tal vez no tengo la respuesta correcta. Pero cuando recién empezaba con Ezio (no sabíamos si éramos enamorados o solo amigos con derecho) y nos separamos, no saben cómo sufrí. Al mes, me harté de no tener cabeza para hacer más cosas y solo pensaba en él”, expresó.

Karen Schwarz revela que al inicio no sabía si Ezio Olica era su amigo con derechos o no. Foto: Instagram.

Karen Schwarz y Ezio Oliva tendrán boda religiosa

Karen Schwarz abrió una sección de preguntas en Instagram para interactuar con las miles de personas que la siguen. De esta manera, la conductora de “Yo soy: duplas perfectas” sorprendió al revelar que ya tiene fecha para su matrimonio religioso con el intérprete de “Siempre has sido tú”.

“Nosotros hacemos las cosas porque nos nace, no porque nos lo imponga la sociedad o las tradiciones. Ya han pasado seis años de nuestro civil y ahora que somos papás queremos que nuestras hijas sean parte del compromiso que les tenemos y ver a sus papás casándose es nuestro sueño”, dijo la presentadora.