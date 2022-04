Kaley Cuoco tras su separación con el actor Karl Cook: “Estoy casada con mi carrera”

La actriz Kaley Cuoco se encuentra en el mejor momento de su carrera como actriz, recientemente se estrenó la segunda temporada de la serie The flight attendant donde, Cuoco es la protagonista. Sin embargo, en el ámbito sentimental, aún se encuentra un tanto distante, luego de revelarse el divorcio con el actor Karl Cook en septiembre del 2021.

En una reciente entrevista para la revista Glamour, en la cual fue la portada, Kaley Cuoco comentó cómo se siente tras la separación del actor, con quien estuvo casada tres años. La expareja publicó un comunicado donde explicaban el por qué de esta decisión: “Nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos actuales nos han llevado en direcciones opuestas”.

Kaley Cuoco y Karl Cook se casaron en junio de 2018. Foto: Karl Cook / Instagram

El medio le consultó qué piensa sobre el matrimonio. “Necesito determinar un poco mis prioridades (...) Estoy casada con mi carrera” , expresó en un comienzo Kaley. Como se recuerda, la actriz estuvo anteriormente casada con el tenista Ryan Sweeting durante 2 años.

PUEDES VER: Kaley Cuoco anuncia su separación con Karl Cook luego de tres años de matrimonio

“Me gusta ser la pareja de alguien y tener esa compañía. Todos hemos vivido ese momento en el que piensas: ‘Dios mío, nunca voy a conocer a alguien más’. Y lo haces. Hay grandes personas que llegan y se van de tu vida” , expresó Kaley Cuoco a Glamour.

Kaley Cuoco no ve la hora de tomarse unas vacaciones

En otro momento de la entrevista, la actriz de 36 años expresó que a pesar de estar enamorada de su trabajo, quisiera tomarse un respiro, ya que desde que comenzó la serie The Big Bang Theory, no se ha tomado unas vacaciones. “Quiero una relación más profunda para que no tenga miedo a tomarme una semana libre. Quiero tomarme un respiro entre trabajos” .

Kaley Cuoco contó cómo se siente tras su divorcio a la revista Glamour. Foto: Kaley Cuoco/Instagram

“La idea de ir a algún lugar, incluso durante el fin de semana, es siempre un ‘no puedo’. Me encanta trabajar. Preferiría trabajar que pasar el rato en una playa en algún lugar. Pero estaba enfermando” , agregó Cuoco.

Kaley Cuoco se ofreció a comprar caballo que fue víctima de maltrato animal

Durante los Juegos Olímpicos Tokio 2021, se apreció una semana que dejó mucho que desear, y es que la pentatleta alemana Annika Schleu golpeó con el puño en repetidas veces a su caballo Saint boy, luego de que el animal se resistiera a completar un circuito.

14.8.2021 | Post de Kaley Cuoco sobre lo ocurrido en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Foto: captura Kaley Cuoco / Instagram