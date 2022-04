Jossmery Toledo estaría en salidas con futbolista ecuatoriano, según “Amor y Fuego”

Jossmery Toledo saltó a la fama cuando aún pertenecía al cuerpo de la Policía Nacional y, actualmente, la modelo es uno de los personajes de la farándula con más relevancia en el espectáculo nacional. Su participación en los medios de comunicación y los romances que mantuvo la han llevado hasta el set de “Esto es guerra”, en el que figura como una de las participantescon mayor llegada al público.

Pero sus relaciones sentimentales ha sido uno de los temas preferidos de los programas de espectáculos durante este tiempo de fama, como lo que recientemente ha revelado “Amor y Fuego”. Y es que el programa conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González dio mayores detalles de lo que fue el viaje de la actual chica reality a Alemania.

Jossmery Toledo viajó a Alemania para ver a Piero Hincapie, según Amor y Fuego

El espacio de espectáculos de Willax analizó las publicaciones de Jossmery Toledo durante su estadía en Alemania aprovechando los feriados por semana santa. La integrante de “Esto es guerra” estuvo presente en el BayArena para presenciar el duelo entre Bayer Leverkusen contra el Leipzig donde el ecuatoriano Piero Hincapie fue titular, a quien habría ido especialmente a ver.

Luego de ello, “Amor y Fuego” indicó que en otra de las historias de la exsuboficial se le ve en lo que sería la casa del futbolista ecuatoriano, pues hay gran similitud en el piso de ambos videos y hasta el perro del jugador parece cruzarse en uno de los videos de Jossmery.

Influencer acusa a Jossmery Toledo y Fabio Agostini de no compartir movilidad

A través de sus redes sociales, Valeria Saavedra comunicó que se encontró con los chicos reality en Arequipa; sin embargó, contó a detalle que Jossmery Toledo y Fabio Agostini no quisieron compartir el vehículo con ella y con Percy.

“Yo pensé que íbamos a tener una buena relación con ellos. Bueno, Jossmery fue chévere, cordial (…) La cosa es que queríamos salir y no teníamos quién nos lleve, y tuvieron que parar un taxi de la calle”, indicó Saavedra en Instagram.

“Jossmery Toledo y Fabio Agostini dijeron que no podían compartir carro con nosotros. Dijeron: ‘No, es que nosotros somos otras personas, somos otro grupo’ y nos hicieron ir en taxi”, contó sorprendida.

Jossmery Toledo le responde a Valeria Saavedra

La chica reality no tuvo problemas en responder cuándo el programa “América espectáculos” le preguntó sobre este acontecimiento en Arequipa y ella dio a conocer su opinión sobre el tema.

“Quería aclarar el tema de la tiktoker. Nosotros, con Fabio, no sabíamos que estaba hospedada en el mismo hotel tampoco. La movilidad donde nosotros estábamos, que era un carro de lujo, de repente ella quería estar ahí. Ellos pasaban, tenían que subir al carro, pero no entraban y tenían que tomar un taxi“, indicó.

Jossmery Toledo confiesa que no se acostumbró a vivir en San Isidro

El éxito de Jossmery Toledo a nivel mediático se transformó en un crecimiento exponencial que le permitió mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la nueva chica reality reconoció que no le gusta de todo este nuevo estilo de vida al asegurar que extraña salir como lo hacía en su barrio.

“Sí, he vivido, pero no me gusta. Me gusta salir en pijama y chanclas a comprar, nadie me molesta”, indicó entre risas en una conversación con el influencer Chiquiwilo.