Jossmery Toledo estaría en salidas con futbolista ecuatoriano, según Amor y Fuego

Desde su salto a la fama cuando aún era una suboficial de la Policía Nacional, Jossmery Toledo se ha convertido en uno de los personajes más relevantes de la farándula nacional. Sus participaciones en diversos programas, así como sus romances que han dado que hablar, la llevaron hasta ser parte de “Esto es guerra” para su temporada especial por sus 10 años al aire.

Pero sus relaciones sentimentales ha sido uno de los temas preferidos de los programas de espectáculos durante este tiempo de fama, como lo que recientemente ha revelado “Amor y Fuego”. Y es que el programa conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González dio mayores detalles de lo que fue el viaje de la actual chica reality a Alemania.

Jossmery Toledo viajó a Alemania para ver a Piero Hincapie, según Amor y Fuego

El espacio de espectáculos de Willax analizó las publicaciones de Jossmery Toledo durante su estadía en Alemania aprovechando los feriados por semana santa. La integrante de “Esto es guerra” estuvo presente en el BayArena para presenciar el duelo entre Bayer Leverkusen contra el Leipzig donde el ecuatoriano Piero Hincapie fue titular, a quien habría ido especialmente a ver.

Luego de ello, “Amor y Fuego” indicó que en otra de las historias de la exsuboficial se le ve en lo que sería la casa del futbolista ecuatoriano, pues hay gran similitud en el piso de ambos videos y hasta el perro del jugador parece cruzarse en uno de los videos de Jossmery.

Jossmery Toledo confiesa que no se acostumbró a vivir en San Isidro

El éxito de Jossmery Toledo a nivel mediático se transformó en un crecimiento exponencial que le permitió mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la nueva chica reality reconoció que no le gusta de todo este nuevo estilo de vida al asegurar que extraña salir como lo hacía en su barrio.

“Sí, he vivido, pero no me gusta. Me gusta salir en pijama y chanclas a comprar, nadie me molesta”, indicó entre risas en una conversación con el influencer Chiquiwilo.