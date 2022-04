Janet Barboza pide a las autoridades crear una base de datos de agresores sexuales

Indignada. Janet Barboza expresó su molestia al hablar sobre el caso de la niña de 3 años que fue abusada sexualmente en Chiclayo. Al igual que otras figuras de televisión, la conductora lamentó que estos crímenes sigan ocurriendo en el Perú y pidió justicia para la pequeña.

Durante “América hoy”, programa que conduce con Ethel Pozo y Brunella Horna, se habló sobre los castigos que se podrían aplicar contra el agresor sexual y sobre medidas de prevención que se pueden implementar para evitar el aumento de la violencia contras las mujeres y niñas.

Pide que se cree una base de datos

Tomando ejemplo de otros países, Janet Barboza pidió públicamente que las autoridades creen una base de datos con los nombres y direcciones de aquellos que han sido acusados o sentenciados por crímenes sexuales para poner en alerta a las personas que se encuentran en su entorno.

“Yo me pregunto por qué no se hace aquí una base de datos para saber si tengo de vecino a un pedófilo, para saber si es que algún tío, algún familiar, es un violador. ¿Por qué no tenemos eso que tienen en Estados Unidos? ¿Qué pasa en nuestro país?”, expresó.

Janet Barboza en contra de la castración química

Luego de que se difundiera el caso de la pequeña Damaris, el Gobierno propuso que se considere la castración química para violadores de menores de edad y dicha propuesta sería debatida en los siguientes días.

Sin embargo, Janet Barboza se mostró en contra de esta medida. Según opinó durante la emisión en vivo de “América hoy”, este procedimiento no resuelve el problema de raíz y solo genera fuertes gastos al Estado.

“Lo de la castración química, siento que es para apaciguar las aguas. Hay una población enardecida que quiere justicia (…), y el Gobierno tiene que invertir”, dijo en dicho programa.

Janet Barboza estuvo de acuerdo con Lizbeth Cueva cuando mencionó que un violador no necesita de un miembro viril para cometer abuso sexual. Foto: composición/captura América TV

Canales de ayuda

Si conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.