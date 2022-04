Dorita Orbegoso y Jerson Reyes derrochan amor en redes sociales: “Soy tu fiel admirador”

No se ocultan más. Luego de hacer oficial su romance, la modelo Dorita Orbegoso y el futbolista Jerson Reyes parecen vivir la mejor etapa desde que fueron captados saliendo, pues no dejan de demostrar el aprecio que se tienen en redes sociales con tiernos mensajes.

El programa de espectáculos “Amor y fuego” fue el encargado de delatar a los tórtolos al mostrar en vivo los pantallazos de los melosos comentarios que hacen en sus respectivas publicaciones de Instagram. “Eres la mejor en todo lo que haces… Soy tu fiel admirador”, se lee en la primera publicación que mostraron de la bailarina.

Sin embargo, ella no se quedó atrás y respondió de forma cariñosa el halago. “Mi número uno, forever”. De igual manera, aprecian mensajes similares en otros post de la misma red social. “El mejor”, escribió Dorita, a lo que él responde agradecido.

Dorita Orbegoso acompaña a Jerson Reyes a Huaraz

La exintegrante de Alma Bella no hizo caso a las críticas y sorprendió al viajar a Huaraz junto con su nuevo saliente para alentarlo en un partido de fútbol. De acuerdo al reportaje presentado por Magaly Medina, la modelo apoyaba al deportista mientras le tomaba fotos para el recuerdo.

Dorita Orbegoso y Jerson Reyes andan en salidas

Dorita Orbegoso declaró para las cámaras de “Amor y fuego” sobre su vida amorosa luego de la difusión de las imágenes en las que luce muy cercana al exsaliente de Yahaira Plasencia. “Soy una persona joven, soy una persona que puede conocer a quien me dé la gana de conocer, y no le estoy haciendo daño a nadie”, manifestó.

Posteriormente, continuó diciendo que no descarta tener algo formal próximamente. “Este año decidí salir con una persona. Siempre soy de las personas de relaciones largas. Es un chico bastante agradable. Vamos a ver cómo van las cosas. Que me conquiste con los detalles y me respete, que es lo más importante”, expresó.