Brunella tras viajar a Cancún con sus amigas: “La pasamos bien, disfrutamos por vacaciones”

Brunella Horna viajó con un grupo de mujeres a Cancún para celebrar la despedida de soltera de una de sus mejores amigas durante la Semana Santa. La empresaria se ha dejado ver de lo más feliz sin la compañía de Richard Acuña, con quien lleva más de cuatro años de relación sentimental. Tras el feriado largo, la conductora de “América hoy” contó detalles de sus vacaciones.

“Una despedida de soltera de mi mejor amiga. La pasamos bien, tipo relax por vacaciones, disfrutando con mis amigas” , relató para El Popular. Además, habló sobre la fotografía donde se le ve pasada de copas. “No nada, todo controlado” , añadió.

Asimismo, la modelo reveló que no tiene problemas con Richard Acuña tras su corto viaje a Cancún. “¿Cuál es el problema? Bueno, no hay ningún problema. Ahorita todo bien, respeto de por medio”, indicó.

Empresaria cuenta presentación de Christian Domínguez en su colegio

En la última edición de “Estás en todas” del 16 de abril, durante la secuencia ‘Mi mejor look: ¿quién luce mejor con el paso de los años?’, consultó a Christian Domínguez sobre sus cambios en la agrupación La joven sensación. En ese momento, la chiclayana contó que sus compañeras de colegio eran fans del cumbiambero. “Yo soy de Chiclayo y decían: ‘la próxima semana a venir Christian Domínguez y ahí estaban todas atrás de él (...) No, olvídate, la gente se aloca por Christian”, precisó.

Brunella Horna se defiende de errores en “América hoy”

El pasado 14 de abril, los presentadores del programa de América TV participaron de un segmento para contar cuáles han sido sus ‘pecados’ en el magacín. En el turno de la pareja de Richard Acuña, Belén Estévez le recordó sus bloopers en la conducción. Tras ello, Brunella Horna se defendió sobre sus errores cometidos en la televisión e indicó que no cuenta con mucha experiencia. “Te quiero ver acá todos los días con un lineal en un programa donde no estás acostumbrada, que eres la nueva. Obviamente, te vas a confundir. Yo no tengo mucha experiencia acá”, mencionó.