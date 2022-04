Belinda todavía conserva una foto de Christian Nodal: ¿cuál es?

¿Se olvidó de borrar una foto? La actriz Belinda causó mucho revuelo entre la prensa y sus seguidores cuando el 12 de febrero de este año anunció su separación del cantante ranchero Christian Nodal, sobre todo porque tenían más de un año de relación con planes de boda. Pese a ello, aún guarda una fotografía de su exnovio en Instagram.

Luego del final de “Nodeli”, ninguno de los dos quiso dar muchos detalles de los motivos de la ruptura. Belinda anunció que había “terminado un ciclo” y, siguiendo esa línea, ambos borraron todo rastro de su romance de sus respectivas cuentas en redes sociales.

¿Aún queda una foto de ellos juntos?

Pese a que eliminaron videos, fotos, reels, y cualquier momento que recordara la relación que vivieron durante casi un año y medio, la protagonista de “Cómplices” se habría olvidado de borrar una fotografía con Christan Nodal.

La instantánea en cuestión es del 8 de enero de este año. En la misma, Belinda agradecía a su equipo de trabajo por su desempeño en 2021 y ahí podemos ver al cantante mexicano.

Belinda aún conserva una fotografía de Christian Nodal en Instagram. FOTO: Instagram / Belinda

“Gracias a todo el equipo que hizo posible esta noche tan especial 2021. Ana, gracias por tu dedicación, cuidaste todos los detalles, gracias a mi familia y amigos por estar conmigo, los amo”, escribió la intérprete en su cuenta de Instagram.

En la foto se puede ver a Christian Nodal junto a Ignacio Peregrín y ‘Nachito’, padre y hermano de la cantante de “Sapito”, respectivamente. Esta imagen nos demuestra lo cercanos que eran el cantante de regional mexicano y la familia de Belinda.

La instantánea, que mostraría la última celebración de año nuevo de la pareja, fue descubierta por los seguidores de “Nodeli” y tiene más de 491.000 ‘me gusta’ en la popular red social.

¿Christian Nodal sacará canción sin Belinda?

Nodal informó que el tema que lanzará próximamente, y que estaba planeado para cantarla al lado de Belinda, será finalmente anunciado. La canción se llama “Por el resto de tu vida”, cuyo estreno se iba realizar el pasado Día de San Valentín.

Tras terminar romance con Nodal, Belinda se fue de México. FOTO: Instagram.

Durante una transmisión en vivo, Christian Nodal contó que no iba a desechar el tema de su autoría, sino que lo lanzaría, pero con otra cantante.