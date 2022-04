Andrés Vílchez a Patricia Barreto en el día de su cumpleaños: “Te adoro”

Andrés Vílchez no pudo faltar en el día tan especial de su amiga y compañera de la teleserie “Maricucha” Patricia Barreto, quien está festejando sus 35 años de edad este lunes 18 de abril. El actor se ha mostrado más cariñoso que nunca con su colega, ya que le dedicó un tierno mensaje en sus redes sociales.

Mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram, el artista compartió un pequeño video en el cual escribió: “¡Feliz vuelta al sol! Te adoro, Patricia Barreto, te deseo lo mejor hoy y siempre, cosi”, reza su publicación.

En el clip se puede observar a los actores caminando mientras que ella lo abraza para luego darle un beso en la mejilla. A pesar de que se ha rumoreado sobre una posible una relación sentimental entre ambos, han negado dicha versión y han asegurado ser buenos amigos.

¿Actor revela tener química con protagonista de “Maricucha”?

El joven peruano y Patricia Barreto asistieron al avant premiere de “No me digas solterona 2″, ceremonia en la que Andrés Vílchez detalló cómo es su amistad con la intérprete de “Maricucha”. “Nuestra química ha sido recién en ‘Maricucha’, porque antes no pasaba del ‘hola, ¿cómo estás?’. Ahora hemos desarrollado una amistad más allá y eso es lo bonito, pero solo recordarlo me causa risa y ternura”, indicó para La República. “Hemos podido traspasar pantallas con esta química, con esta confianza, con esta seguridad, con esta complicidad. (…) Es una complicidad muy amical, para dejarlo en claro”, agregó.

Andrés Vílchez descarta romance con Patricia Barreto

Luego de ser vinculados sentimentalmente, Andrés Vílchez negó tener un romance con su colega, ya que por el momento se encuentra enfocado en su carrera actoral. “La verdad es que la pasamos bien, nos divertimos bastante; pero, como ya lo expliqué anteriormente, voy a ser 100% sincero: yo, en estos momentos, estoy enfocado en mi carrera”, expresó para el programa de “Amor y fuego”.