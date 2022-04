Andrea Llosa acepta que siente “nostalgia” por su matrimonio: “Son muchos años juntos”

La conductora televisiva Andrea Llosa aprovechó el feriado largo por Semana Santa para conversar con sus seguidores mediante la casilla de preguntas en las historias de Instagram. Momentos después, se llevó la sorpresa de que varias de las consultas eran sobre su relación con su aún esposo Luis Ávalos.

Como se recuerda, la pareja se separó hace ya un año, sin embargo, mantiene una buena relación, incluso la periodista reveló que fue su mejor amigo. Pues también son colegas al haber trabajo juntos en el proyecto “Nunca más”, además de encargarse del centro psicológico que tienen juntos: La casa del amor.

Andrea Llosa asegura que su aún esposo y ella no han pensado en la posibilidad de divorsiarse. Foto: Andrea Llosa/Instagram/Internet

Andrea Llosa: ¿cuáles fueron las preguntas sobre su esposo?

“¿Extrañas la vida de casada con el padre de tus hijos?”, leyó Andrea Llosa en las historias de su cuenta de Instagram. “La palabra adecuada es nostalgia. Son muchos años juntos y ya un año separados. Mis hijos están bien así y nosotros también. Hay respeto y cariño”, expresó.

17.4.2022. Andrea Llosa responde a usuario sobre cómo se siente a un año de su separación. Foto: captura Instagram

Pero eso no fue todo, también le preguntaron la razón de su separación, sin embargo, la periodista prefirió no ahondar en el tema. “Ya pasó un año. Ya hablé de ese tema y no hay mucho qué decir, por respeto a mis hijos y a él. Un abrazo”.

Andrea Llosa prefiere no comentar la razón de la separación con su esposo. Foto: Andrea Llosa/Instagram

Andrea Llosa a favor del proyecto de ley del Congreso sobre tenencia compartida

A propósito de los comentarios sobre su vida familiar, la conductora de “Nunca más” reveló estar a favor de la tenencia compartida, ley aprobada en el Congreso y presentada por la congresista Patricia Juárez.

Andrea Llosa está a favor de la tenencia compartida cuando una pareja se divorcia Foto: Arturo Perez Cruzado