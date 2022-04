Amy Gutiérrez enfocada en la internacionalización de su carrera: “El amor no es mi prioridad”

¡No quiere enamorarse! Amy Gutiérrez es una joven cantante que ha cultivado su talento en la música desde muy pequeña al participar en varios programas. Desde ahí ha trabajado muy duro para independizarse laboralmente y construir su orquesta propia, tal como lo ha hecho.

La artista se ha enfocado en explotar su voz en el género de la salsa. En ese sentido, al dar una entrevista al diario Trome confesó que hay otros gustos que está dispuesta a conquistar gracias a su constancia y variabilidad. Además, contó algunos detalles de todo el proceso que está viviendo para grabar su nueva producción musical con representantes internacionales.

Amy Gutiérrez enfocada en su trabajo y composición musical

La salsera Amy Gutiérrez explicó por qué en la actualidad no está interesada en tener pareja: “Tengo muchos objetivos por realizar este año, como grabar mi nuevo disco. El amor no es una prioridad, imagino que aparecerá en algún momento ... además, eso no se busca, aparecerá en algún momento. Yo me siento tranquila porque siempre tengo el amor de mi familia, de mi gente”.

La salsera grabará con productores internacionales. Foto: Amy Gutiérrez/Instagram

En ese sentido, indicó que está trabajando por ser la propia autora de sus éxitos musicales. “Estoy intentando ser escritora de mis canciones, antes no lo hacía mucho, hoy en día me estoy atreviendo a hacer más cosas que antes , experimentando. Y más que nada hablando del desamor, es lo que llama, el dolor jala, el desamor lo es todo, de ahí salen las mejores historias”, contó.

Amy Gutiérrez incursionará en otros géneros aparte de la salsa

Cuando escuchamos el nombre de la cantante Amy Gutiérrez, lo primero que se nos viene a la mente son sus hits como “No te contaron mal” o “Cómo se perdona”; sin embargo, ella quiere más. “He incursionado en la cumbia. Quedó muy chévere. (Fue) una experiencia bonita que pude realizar gracias a varios amigos musicales que me dieron la oportunidad, pero las baladas siempre han sido parte de mí. Me encantan con locura y, bueno, todos me conocen por la salsa; sin embargo, quiero aprovechar para abarcar otros géneros musicales . A ver cómo me va al aprovechar la versatilidad”.