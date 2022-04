¿Qué pasó entre Alejandra Guzmán, Paulina Rubio y Erik Rubín?

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio son dos de las divas mexicanas más importantes de la música latina. Han logrado gran éxito en sus carreras y ahora, gracias a su gira en conjunto, recordamos la polémica que las envolvió en los años 90 y que fue de los temas más comentados en su época.

El triángulo amoroso entre las dos cantantes latinas y Erik Rubín inició cuando la Reina de Corazones dijo en televisión nacional que la Chica dorada le “había bajado el novio” causando gran revuelo en tierras aztecas.

¿Cómo comenzó la polémica entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio?

Todo inició cuando Erik Rubín salía con Paulina Rubio. Él confesó lo enamorado que estaba de ella en esa época, pero el problema fue que la intérprete tenía novio y no estaba en sus planes terminar el romance.

“Paulina, después de ser amigos, fuimos algo más, yo tenía como 18 o 19 años. Entonces, la Pau y yo empezamos a tener nuestra conexión, pero ella tenía novio y yo me clavé muy cabrón. Paulina me decía que su novio era a toda madre y que no lo podía mandar a la chingada ”, relató el actor en una entrevista con el ‘Escorpión Dorado’.

Paulina Rubio mantuvo un romance con Erik Rubín en los años 90. FOTO: Instagram / TVNotas

Romance de Erik Rubín con Alejandra Guzmán

Luego de esto, el también cantante decidió intentar una relación al lado de Alejandra Guzmán. Al inicio el romance no era muy serio, pero finalmente la relación se volvió formal.

Entonces, Paulina reapareció en la vida del exintegrante de Timbiriche, diciéndole que ya era una mujer soltera y que finalmente podrían estar juntos, pero Rubín la rechazó y se quedó con la Guzmán.

¿De vuelta con la Chica Dorada?

Pero la cosa no quedaría ahí, sino que, pese a su reacción inicial, Erik Rubín terminó regresando con Paulina Rubio, provocando la furia de Alejandra.

“Claro que sí, en esa época yo empecé a salir con Erik y entonces me lo bajó porque ellos seguían en Timbiriche y yo empezaba a ser famosilla”, dijo la Guzmán a Despierta América en 1991.

Alejandra Guzmán también mantuvo un romance con Erik Rubín en los años 90. FOTO: Instagram / Alejandra Guzmán fanclub

En medio de la controversia, Alejandra Guzmán lanzó la canción “Hey, güera” , que forma parte del álbum Flor de papel. Y, como respuesta, Paulina estrenó el sencillo “Mío”.

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio: ¿la rivalidad sigue?

En julio del año pasado, la hija de Enrique Guzmán contó detalles de aquel comentado triángulo amoroso.

“Salí con él como dos meses, hasta que me enteré de que él estaba saliendo con Paulina, otra vez. Y ahí le conté al productor, y me hizo ‘Hey, güera’. A ella le puso ‘ese hombre es mío’, algo así. El mismo productor, fíjate, qué copiona… Sí me dolió, no me gusta que me sean infiel y menos con una famosa ”, confesó la intérprete de “Eternamente bella”.

La Chica Dorada también ha comentado acerca de la polémica, diciendo: “Alejandra y yo nos conocemos desde niñas. Ella me lleva como cuatro o cinco años, es más grande que yo. La verdad me cae bien, pero en la guerra y en el amor todo se vale”.

Más de 30 años después del escándalo, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio decidieron ponerle fin a su rivalidad y actualmente presentan su espectáculo “Perrísimas”, con la cual recorrerán más de 20 ciudades en Estados Unidos.