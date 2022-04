Aída Martínez sobre asesinato de menor de casi 2 años: ‘’¡Esto ya no tiene nombre!”

¡No puede con su cólera! Aída Martínez se ha dejado ver muy indignada a través de sus redes sociales por los últimos acontecimientos que estamos viviendo en nuestro país tras conocerse la violación de una niña de 3 años por Juan Antonio Enriquez García y el asesinato de otro menor de año y medio en manos de su madre y su tío.

El día que se comunicó el hecho ocurrido en Chiclayo, la conductora sorprendió a sus seguidores al llorar en sus historias por todo lo que se había enterado sobre el caso. Asimismo, el grado de empatía era más fuerte porque hace un poco más de un año tuvo a su primera hija como parte de la relación con su esposo, de acuerdo a sus declaraciones. Desde sus redes sociales, la influencer no se ha callado nada y ha expresado su postura sin pelos en la lengua.

¿Qué dijo Aída Martínez sobre el asesinato del niño menor de 2 años?

Hace unos días, empezó a correr una información que hablaba de la muerte de un niño de un año y ocho meses tras ser ultrajado por su tío.

Sin embargo, hace unas horas, se logró aclarar todo el panorama y, conforme a la versión de los mismos asesinos y la morgue encargada de su autopsia, se detalló que el deceso del bebé se debía a un ahogamiento ocasionado por Pío Huamán Valqui (tío-abuelo del niño) y la madre del pequeño.

Ante ello, la bailarina Aída Martínez quedó asombrada y escribió en sus redes sociales: “Ahora quiero saber más del caso del niño de un año y medio violado y asesinado. Hay que averiguar quién es la mamá para apoyarla”. Además, pidió a sus seguidores que le compartan información certera si es que conocían más detalles del caso en mención. Minutos después, compartió una imagen donde estaba la última versión de la PNP.

Por ello, se volvió a pronunciar muy enfurecida: “Matar a tu propio hijo. ¡Esto ya no tiene nombre! A veces pienso que deberían dárselo a alguien que quiere a los niños, albergues o familiares. Los niños son sagrados, son seres de luz. Hasta yo me hubiera quedado con ese bebé ”.

Aída Martínez se queja de la selección por hospedarse cerca a su casa

La última fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 ha sido clave para la selección peruana de fútbol, ya que definía nuestra última esperanza de ir al repechaje que nos lleve, de manera definitoria, al Mundial. Es por ello que el partido que se jugó en Lima contra el equipo paraguayo fue crucial para los hinchas peruanos.

Ellos no dejaron de alentar a la blanquirroja hasta horas antes del partido a las afueras de su hotel. Esta aglomeración causó que la seguridad acordonara las calles aledañas, por donde vive Aída Martínez, quien pasó incómodo momento por estar cerca al hotel donde concentraba Perú. Estuvo muy amarga por no poder movilizarse hacia su hogar. En ese sentido, manifestó: “Arriba el futbol, arriba el Perú, y todo lo demás, pero yo también tengo familia, tengo cosas que hacer, trabajar, y no puedo entrar a mi casa porque la selección está a dos cuadras hospedada ahí. Ni con mi DNI he podido entrar, me he tenido que dar toda la vuelta para poder ingresar”.