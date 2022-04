Xoana González ya no da detalles de sus ingresos por seguridad: “Hasta allí llega mi privacidad”

La modelo argentina Xoana González viene construyendo un imperio gracias a haber decidido incursionar en OnlyFans hace más de un año. Desde sus inicios en la plataforma, la influencer ha tenido una gran acogida, hecho que le ha permitido poder adquirir dos propiedades y un terreno en los exteriores de la ciudad de Buenos Aires para construir un refugio para animales.

Anteriormente, Xoana ha revelado a la prensa que es no es con la suscripción a su cuenta donde obtiene grandes ganancias, sino con las propinas que varios de sus seguidores le dejan. En septiembre del 2020, el programa “Magaly TV, la firme” emitió un reportaje dando a conocer un aproximado del monto mensual que recibía la influencer por subir contenido a OnlyFans.

Magaly Medina se quedó bastante asombrada al conocer que González ganaba alrededor de 10.000 dólares mensuales.

Xoana González se reserva los datos de sus ingresos para ella

Sin embargo, en una reciente entrevista con Infobae, la celebridad de redes sociales dijo que ahora recibe asesoramiento financiero por parte de su esposo Javier González, con quien realiza videos de contenido explícito para adultos en OnlyFans y quien además es economista.

Xoana González afirmó sentirse incómoda tras la popularidad de Javier González en OnlyFans. Foto: Instagram.

Asimismo, acotó que trata de no dar detalles de sus ingresos mensuales -como solía hacerlo tiempo atrás- por motivos de seguridad, pues es consciente de que es una de las figuras conocidas en Perú que más gana en esta plataforma.

“ El tema de dinero no voy a hablar porque nunca me gustó comentarlo. Hasta allí llega mi privacidad. Tema de plata no me gusta decirlo, obviamente soy una de las chicas que más gana con el tema de OnlyFans, porque soy la única que hago pornografía . Las chicas publican su lado sexy, sensual, pero no hacen el acto frente a las cámaras, no lo exponen”, puntualizó la figura de redes sociales.

Xoana González no es conocida en su país

González confesó también que viene residiendo en Argentina sin preocupación alguna, pues en su país natal nadie la conoce, por lo que no saben que se dedica a colgar contenido para adultos en Internet. No obstante, ha sido invitada a exposiciones artísticas por las pinturas que realiza.

“Acá (Argentina) no me conoce nadie (risas). Yo lo disfruto mucho, cuando acá alguien me reconoce algo es por una exposición de arte, la vez pasada fuí invitada a una, la atención que tenía es de Xoana pintora, ni si quiera sabían mi nombre. Esa es la atención que quiero recibir ahora, que alguien que no me conoce vea que puedo hacer algo y sea valorado, que no sepan que detrás de esos cuadros hay una actriz porno”, expresó la esposa de Javier González.