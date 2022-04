Xoana González asegura no tener competencia en OnlyFans: “Ya vamos un año y nada”

Xoana González es una de las figuras que ha convertido a OnlyFans en su fuente de trabajo, pues a base de sus ganancias subiendo contenido en dicha plataforma, la modelo argentina ha logrado hacerse con dos propiedades y recientemente adquirió un terreno a las afueras de Buenos Aires para construir un albergue dedicado a animalitos callejeros.

En esa línea, el nombre de la joven se ha vuelto tan popular que viene siendo entrevistada en varios programas de televisión y medios de comunicación. En conversación con Infobae, Xoana González acotó que cuando incursionó en la mencionada plataforma, pensó que serían muchas las figuras con las que tendría que competir por seguidores, pero no fue así.

¿Qué dijo Xoana González?

Más de un año después de hacer contenido para OnlyFans, la modelo no ha encontrado personas que se animen a darle batalla.

“ La verdad que no le tengo miedo a la competencia, al contrario podemos hacer colaboraciones. Así que bienvenidas si vienen al rubro del porno, hacemos featuring (risas). Pero la realidad es que ellas no hacen contenido para adultos. Romina lo dijo, ella es la más angelical de las tres. ‘La Chuecona’ (Fátima Segovia) que está super sexy, estoy esperando que se anime a saltar a la pornografía para llamarla y poder hacer algo”, indicó en un inicio la influencer.

“Mientras tanto, no tengo competencia porque no hacen contenido para adultos, yo pensé que incursionaba y atrás mío vendrían una cola de chicas y no pasó. Ya vamos un año y pico y nada”, agregó Xoana.

Xoana González y Fátima Segovia podrían aparecer juntas en OnlyFans. Foto: composición/Instagram

Esposo de Xoana la asesora en sus financias

El personaje de OnlyFans también indicó que, a menudo, piensa en su futuro, y que la casa y el departamento que adquirió ha sido una decisión analizada previamente junto a su esposo Javier González, quien la asesora con sus inversiones, pues el estudió la carrera de economía.

Xoana González afirmó sentirse incómoda tras la popularidad de Javier González en OnlyFans. Foto: Instagram.

“Las inversiones que nosotros hacemos las tratamos de explotar, pensamos en una buena inversión para recuperar el día de mañana si queremos venderlo. Tengo a mi esposo economista que me ayuda con todo este tema”, señaló la celebridad de Internet.