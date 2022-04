Shirley Arica cuadra a Magaly Medina por juzgarla: “Siempre me denigra”

¡No le importa nada! Shirley Arica es una modelo peruana que se ha hecho conocida por sus escándalos con futbolistas y discusiones con personajes conocidos en la farándula peruana; sin embargo, desde hace un tiempo atrás se ha dedicado a su trabajo e hija.

El año pasado ingresó a un programa turco llamado “El poder del amor” que, de alguna forma, le cambió la vida, porque hizo que su nombre aparezca en los principales medios de comunicación de espectáculos, incluso a nivel internacional. De hecho, la peruana estuvo muy cerca de ganar dicho reality y eso le abrió puertas en países vecinos como Ecuador, donde labora actualmente.

Hace unas semanas atrás, la periodista Magaly Medina comentó sobre la nueva faceta de Shirley Arica en las pantallas chicas ecuatorianas y sus palabras no fueron las mejores, ya que le recordó su pasado y aseguró que se está mostrando como una “mansa paloma” para congraciar con su público.

¿Qué le dijo Magaly Medina a Shirley Arica?

El pasado 3 de febrero, la conductora Magaly Medina se refirió a la chica reality Shirley Arica para criticarla y aseverar que la imagen que muestra no es la más sincera. En ese sentido, manifestó: “Le está vendiendo el cuento a los ecuatorianos, que ella es una mansa paloma, que tiene experiencia en televisión, que en el reality en el que estuvo en Turquía lavó su imagen, que la pasó por colador”.

Asimismo, negó que la modelo sea ‘actriz’, tal y como se habría presentado en el programa vecino en el que aparece. “A los ecuatorianos les ha contado un cuento edulcorado de que ella es una protagonista en la televisión. Se ha vendido como modelo, actriz, chica reality. ¿Cuándo ha actuado y dónde? Aparece llorando en televisión sí, pero eso no quiere decir que eres actriz”, refirió. No obstante, eso no fue todo, sino que continuó criticándola.

¿Qué respondió Shirley Arica?

Un poco más de dos meses después, Shirley Arica conversó con el diario Trome para responder a las palabras de Magaly Medina. De esa forma, señaló: “Nunca me he vendido como una ‘santa paloma’ porque soy una persona directa, sin filtros. Lo que pasa es que salía en un programa matinal y a esa hora no iba a estar bailando sexy. Además, tenía que ceñirme a un guion y hacer lo que mi productor me pedía”.

La ‘Chica realidad’ también reconoció que busca una nueva oportunidad en su carrera. “Ya no tengo los 18 años con los que entré a la TV, tengo 30 y algo más, y sí quiero dar un giro radical a mi vida, lo hago, más porque mi hija está creciendo, pero ella (Magaly) siempre me denigra siendo mujer, ya no le hago caso, me parece aburrido lo que dice”, comentó.