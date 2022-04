Ricardo Morán a infante de “Perú tiene talento”: “No son canciones adecuadas para tu edad”

A lo largo de su carrera como jurado en programas de TV, Ricardo Morán se ha caracterizado por emitir controversiales opiniones y fuertes críticas a participantes que han desencadenado en discrepancias con sus compañeros calificadores. Sin embargo, ese no fue el caso de la noche del sábado 16 de abril en “Perú tiene talento”, pues la figura de TV hizo conocer a una concursante que su presentación no fue de su entero agrado con palabras amables al tratarse de una pequeña.

La concursante deslumbró en el escenario del programa artístico bailando al ritmo de diversos temas musicales bastante pegajosos. Finalizado su espectáculo, los jurados emitieron sus opiniones sobre la danza de la menor de edad.

Mimy Succar y Gianella Neyra elogiaron la presentación de Yaretzi; no obstante, cuando llegó el turno de Ricardo Morán, el productor teatral dijo que a él “le iba a tocar ser el malo”.

Ricardo Morán califica a la pequeña concursante

El jurado de “Perú tiene talento” expresó que, pese al carisma y talento que demostró Yaretzi, su presentación no le gustó mucho y explicó el por qué.

“A mí me encantas tú, tu sonrisa, tu talento, me encanta cómo bailas. Lo que no me gusta mucho son las canciones que has bailado. No me parecen adecuadas para tu edad, me encantaría verte bailar —que lo haces muy lindo— con otras canciones más adecuadas para tu edad y con pasos más adecuados. Es lo único que te diría”, sostuvo el director de teatro.

Tras lo anunciado por Morán, Gianella Neyra y Mimy Succar le dieron el “Sí” a la participante y esta logró pasar a la siguiente etapa del reality.

“Ya tienes dos sí, así que mi voto ya no es tan importante, pero solo para que sepas que tienes que cambiar de canciones, voy a decir que no”, señaló.

Ricardo Morán asistió a reunión con amigos de “Yo soy”

El exjurado de “Yo soy” se lució junto a sus entrañables colegas que lo acompañaron durante varias temporadas del reality de imitación de Latina. Fue grande la sorpresa de sus fanáticos cuando la figura de TV colgó una fotografía acompañado de Katia Palma, Maricarmen Marín y Karen Schwarz.

“Juntos como desde hace años, pero mayores, más sabios, con hijos. La vida nos ha dado tanto. Cómo no ser agradecidos”, escribió Morán en la descripción de su publicación.