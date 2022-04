Melissa Lobatón se pronuncia sobre la relación con su papá, el exfutbolista Abel Lobatón

No serían tan cercanos. Melissa Lobatón es una joven influencer que destaca por contar su día a día a través de su cuenta de Instagram, desde donde también trabaja publicitando algunas marcas juveniles que consume su público seguidor.

Además, siempre ha compartido el infinito cariño que tiene por su madre, Melissa Klug, con quien aún vive, pues la influencer, a pesar de ser mayor de edad y generar sus propios ingresos, todavía es estudiante y recibe todo el apoyo de ella. Sin embargo, nunca ha compartido ningún recuerdo con su papá, el exjugador de fútbol Abel Lobatón.

¿Qué dijo Melissa Lobatón sobre su papá?

Sobre este tema no hay ninguna información completa, debido a que ninguno de los dos se ha referido a su relación como padre e hija o viseversa; sin embargo, esta tarde del domingo 17 de abril, Melissa Lobatón sorprendió a sus seguidores al responder acerca de cómo se lleva con su progenitor.

Esto se dio después de que abriera un casillero de preguntas para comunicarse con sus seguidores. Es por ello que, cuando uno de ellos le consultó sobre Abel Lobatón, ella solo atinó a subir un boomerang (imagen que repite una acción), e hizo una seña con la mano que se puede entender como ‘más o menos’.

Al parecer, la relación no es la mejor, pero tampoco completamente distante. Por ello, la modelo Melissa Lobatón evitó dar detalles en específico sobre el deportista.

Melissa Lobatón preocupa a sus seguidores por estado de salud

La influencer Melissa Lobatón asombró a sus seguidores al contar sobre el estado de salud en el que se encontraba.

En ese sentido, manifestó: “Todavía sigo con aire. No he podido sacarme el aire yo sola, porque está bien abajo y no llego. Me duele la cabeza horrible. Me he sentido bien pesada, cargosa, como que ni yo me soporto la verdad, y es porque me duele bastante aquí atrás. La cabeza me ha comenzado a palpitar y yo siento que voy a explotar por dentro”.