Marisol confesó qué le decía Carlos Vílchez para enamorarla cuando trabajaban juntos

Marisol es una cantante con amplia trayectoria artística en el medio. Es conocida como ‘La faraona de la cumbia’ porque, como pocos, ha sabido mantenerse vigente en su género musical. El día de ayer, sábado 16 de abril, la norteña visitó el programa “JB en ATV” para mostrar sus nuevas producciones musicales, promocionar sus eventos y bromear con parte del elenco del programa cómico de Jorge Benavides. Lo que nadie esperaba era que la cantante contara pormenores de cómo el actor Carlos Vílchez intentaba cortejarla.

¿Qué dijo Marisol sobre las atenciones de Carlos Vílchez?

La cantante Marisol participó en el sketch de la Escuelita y cuando se enteró que el actor cómico Carlos Vílchez estaba en una relación, no dudó en molestarlo diciendo: “No sabía, hace tanto tiempo que no nos vemos. La pandemia no te ha dejado que me enamores. Yo estoy diciendo la verdad, él me enamoraba”.

Asimismo, añadió: “Yo voy a decir cosas que sí son, no como él, que dijo que no son ciertas. Yo estaba en un programa X. Cada vez que llegaba, él se paraba de la silla todo coqueto, venía a saludarme con mucho entusiasmo y respeto. También me decía: ‘¿Y estás sola?’. Él me decía: ‘Yo también estoy solo’. Yo no miento”.

Confesó que sus atenciones fueron tantas que Marisol una vez le aceptó que la lleve en su carro hasta su casa a la salida del canal donde trabajaban, y Vílchez se puso romántico al punto de ponerle canciones de Luis Miguel. Por todo eso, la artista juraba que su pretendiente estaba soltero.

Marisol desconoce la popularidad de Bryan Arámbulo

En la misma visita al set del programa de ATV, la cantante Marisol fue consultada por los artistas con los que le gustaría hacer una canción por su admiración hacia ellos.

En ese sentido, aseguró: “Olga Tañón, Isabel Pantoja, Ana Gabriel y Bryan.... Adams”. Los actores del elenco no desaprovecharon la oportunidad de molestarla con su colega de trabajo Bryan Arámbulo. Ante ello, aclaró: “No conozco otro Bryan que no sea Bryan Adams”.