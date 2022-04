Luis Enrique, líder de la banda Autobus: “Nos caracteriza la honestidad en las canciones”

Autobus es un grupo nacional liderado por Luis Enrique Piccini que mantiene una gran actividad musical en escena. Desde sus inicios en el año 2006, la banda se ha presentado en conciertos que han generado revuelo en el rock, tales como los de Franz Ferdinand, The Killers, Capital Cities, Siddhartha, Mac De Marco, y muchos más. Este 12 de abril, Autobus estrenó “Un pendiente”, un tema que viene siendo un éxito en las plataformas musicales.

Así, la agrupación se alista para presentarse junto a Los Outsaiders este jueves 21 de abril en el Arena Perú, con quienes dará inicio al concierto de la banda argentina Conociendo Rusia. Durante una entrevista con La República, Luis Enrique Piccini detalla cómo fue el proceso de creación para “Un pendiente”, qué considera necesario en la música y cuál es el valor que los diferencia de otras bandas.

¿Qué pasó con Autobus durante la pandemia?

El tema de la pandemia fue un algo complicado para los músicos, porque dejamos de tocar y no sabíamos qué iba a pasar. Estábamos a la expectativa. En nuestro caso, nos sirvió para producir más, porque teníamos más tiempo para estar en casa haciendo cosas. Tuve la suerte de comprar una guitarra acústica y me sirvió para sacar canciones. Muchas o casi todas las que saldrán en el disco son parte de este proceso de composición a lo largo de estos dos años de pandemia.

Autobus aprovechó el tiempo de pandemia para seguir creando música. Foto: Autobus.

¿Cómo surge “Un pendiente”?

Va a ser el último single antes de sacar el disco. Hemos hecho una colaboración con nuestros amigos de We are the grant, una banda chilena importante. La canción ha sido producida por Black Vitamina, que es un estudio de artistas que tiene sede en Santiago. Es una canción que vuelve a nuestros orígenes guitarreros, a los inicios de la banda.

Este grupo chileno es muy bueno, me encanta la colaboración que hemos hecho. Es una banda que es contemporánea a nosotros y le tengo bastante cariño. Se dio de manera natural y a Sebastián Gallardo, que es el cantante, le gustó y la trabajamos a distancia.

Autobus presenta "Un pendiente", una canción que no pierde el sonido espacial. Foto: Autobus.

¿Por qué el nuevo álbum se llamará “Todo bien, nada en orden”?

Tiene muchas canciones con diferentes estilos y transmite diferentes sensaciones y sentimientos. Tiene mucho de amor, desamor, de todo lo que le pasa a una persona normalmente. Queríamos retratar los sentimientos por los que pasa una persona a lo largo del día, de la semana, o de la vida. Una montaña rusa de sensaciones.

¿En qué basan su creación musical?

Nos caracteriza la honestidad en las canciones, en el proyecto y en lo que hacemos. Nos tomamos en serio el tema musical, sin querer satisfacer a nadie o irnos por alguna tendencia o corriente musical que creamos que está de moda. Seguimos haciendo lo que nos gusta, el rock contemporáneo con influencias clásicas y modernas. Yo no me veo haciendo música urbana o fusionando, hay bandas que lo hacen y les sale muy bien, pero si yo lo hago no va a ser honesto, porque no consumo esa música.

Autobus crea canciones con honestidad para conectar con el público. Foto: Instagram.

¿Qué aporte le darías a las nuevas agrupaciones?

La constancia es un buen atributo. Hay que creérsela, hay que seguir componiendo y es fundamental ser honestos con el proyecto, con lo que haces. Todas las canciones que uno hace realmente con corazón tocan una fibra del público, ellos se sienten identificados y lo aprecian. Cuando no eres honesto, la gente se da cuenta.

Hay un montón de bandas increíbles, de proyectos lindos, hay para escoger. Podríamos ser realmente una potencia musical, como Argentina, Colombia o Chile, si quisiéramos. Nos hace falta más apoyo para que esto se convierta en una industria, no solo cuatro bandas que sean las cabezas de festivales, sino 20 que puedan tener llegada.