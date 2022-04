Luciana Fuster afirma que no se toma fotos en lencería, pero usuarios la desmienten

¡No le creen nada! Luciana Fuster ha sido de las pocas influencers peruanas que no ha viajado a ningún lado por Semana Santa aprovechando el feriado largo y la compañía de Patricio Parodi. Así lo ha dejado ver a través de sus historias en redes sociales, donde publica, día a día, cómo está relajándose por Pascuas.

De hecho, buscando comunicarse más con sus seguidores, abrió un cuestionario de preguntas en las historias en su cuenta oficial de Instagram, donde sorprendió a más de uno con las confesiones que hizo, como explicar la razón por la que no viajó, el poco gusto que tiene por hacer ejercicios y muchas otras cosas más.

Luciana Fuster asegura que no le gustan las fotos en lencería

Dentro de todo lo que dijo la locutora radial Luciana Fuster, una de las cosas que llamó la atención es explicar el motivo por el que prefiere no mostrarse en lencería, a pesar de que sí considera normal tener este tipo de fotos.

De esa forma, se explayó contando: “Para mí, la lencería se usa debajo de la ropa. Entonces, creo que no me tomaría fotos en lencería. En bikini sí, en lencería no. Siento que ya es como algo más íntimo ”. Minutos después, otras historias causaron revuelo.

Instarándula muestra fotos de Luciana Fuster en lencería

Lo que nadie veía venir era que sus declaraciones repercutieran y propiciaran que más de un usuario rebuscara en el historial de sus imágenes. En ese sentido, la plataforma de entretenimiento Instarándula dio la sorpresa.

No pasaron muchas horas para que el periodista Samuel Suárez compartiera una serie de imágenes de la comunicadora Luciana Fuster en prendas de lencería que ella misma subió a Internet. Pero no fue él solo, sino que tuvo la ayuda de sus seguidores, quienes le compartieron dichos retratos.