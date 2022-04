Laura Spoya a pocas semanas de dar a luz: “Antes de nacer, lo llevé a bailar un ratito”

En la cuenta regresiva. Laura Spoya celebró un baby blessing junto a sus amigas para darle la bienvenida a su segundo hijo y olvidó el acostumbrado baby shower. Sin embargo, la modelo viene despidiendo su pancita de embarazo, ya que aseguró que la primera semana de mayo tendrá en brazos a su bebé.

A pocas semanas de dar a luz, la empresaria bailó a ritmo de reguetón y contó que es la despedida de su estado de gestación. “Ya en cuenta regresiva para que nazca el bebé (primera semana de mayo) y para no perder la costumbre de llevar a escuchar un poco de buen reguetón a mi retoño, antes de nacer, lo llevé a bailar un ratito como despedida de embarazo. Con Emilia, también salí dos semanas antes de nacer (risas)”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la exreina de belleza reveló que el bebé ya se encuentra en la posición adecuada para nacer. “En las fotos, me siento como toda naranja madura lista para exprimir y hacer jugo. El bebé está ya de cabeza y, al parecer, ya no entra cómodo porque se mueve como diciendo: ‘ya no estamos entrando’. #CuentaRegresiva #Pregnant #YaCasi”, señaló.

Laura Spoya despidió su pancita de embarazo. Foto: Laura Spoya/Instagram.

Modelo envía romántico mensaje a su esposo

La peruana hizo un pare a su contenido de redes sociales y sorprendió a sus seguidores con un conmovedor mensaje dirigido a su esposo Brian Rullan, con quien cumplió un año más de casada. “Feliz aniversario a mi Brayaaan @brianrullan. ¡Cinco años ya! Qué locura que se haya pasado tan rápido. Cumplimos el nueve (civil) y hoy (11 febrero) (religioso), y bueno en realidad toda esta semana porque la fiesta duró cuatro días y hasta más. ¡Te amo! La próxima semana festejamos en el último viaje que haremos antes de que ya no pueda ni moverme y que nazca el bebé. I love you”, comentó.

Publicación de la empresaria. Foto: Laura Spoya/Instagram

Laura Spoya sorprende al mostrar su etapa de emo

La influencer se animó a realizar un divertido trend de TikTok. En esta ocasión, Laura Spoya publicó un video en la mencionada plataforma para mostrar su etapa de emo con siete curiosas fotografías que nunca antes habían salido a la luz. “Yo gané este trend. A mucha honra, exemo presente y PXNDX lover”, se puede leer en el clip, el cual se ha sumado a la larga lista de: “Los emos no se extinguieron, solo evolucionamos”.