Qué pasó con Lola, Pilar y Lucía Muñoz, integrantes de Las Ketchup y responsables del éxito de “Aserejé”

Las Ketchup, un trío de hermanas autobautizadas así por ser hijas del guitarrista flamenco Juan Muñoz, ‘El Tomate’, obtuvieron con su single “Aserejé” un one hit wonder, un éxito que ocurre solo una vez. La canción fue incluida en su primer álbum “Hijas del tomate”.

En octubre de 2002, “Aserejé”, un mix flamenco-pop, se posicionó como la canción del momento alrededor del mundo y elevó a las tres jovencísimas andaluzas Pilar (23 años), Lola (21) y Lucía (20) a una fama para la cual no estaban preparadas. El boom fue tal que el sencillo aún ocupa el segundo lugar como el más vendido en la música española, el primero sigue siendo “Macarena”, de Los del Río.

Las Ketchup están compuestas por Lucía Muñoz, Lola Muñoz y Pilar Muñoz. Foto: Instagram

Las Ketchup y el éxito de “Aserejé”

Convertido en un éxito de verano, “Aserejé”, de Las Keptchup, vendió ocho millones de copias, según Media Traffic, y se colocó en el puesto 103 de los singles más vendidos en la historia de la música.

También ganó un premio Billboard Latino como mejor canción tropical-salsa de un grupo. Además, al ser parte del disco “Hijas del tomate” se llevó otro premio por mejor álbum pop de nueva generación.

La popularidad del tema se dio en países hasta donde se hablaba español, como Japón, y fue conocida como “The Ketchup Song”. Sin embargo, lo pegadizo e incomprensible de su estribillo también fue un factor para el declive en la carrera de Lola, Pilar y Lucía Muñoz.

¿Por qué desaparecieron Las Ketchup?

La leyenda urbana sobre el significado oculto y satánico de “Aserejé” comenzó en Honduras. Un grupo de educadores religiosos identificó al protagonista de la canción Diego como ‘Lucifer’ y su ‘chulería’ como brujería.

“Fue una mala interpretación para vetarnos en algunos países. Me asustó mucho, pero no tenía ningún sentido” , dijo Pilar en una entrevista para El Mundo, en 2017.

“¿Por qué piensa eso la gente?”, me pregunté nada más nos enteramos. A mí no me gustó, me dio mucha pena. Y creo que a nivel marketing no le sacamos ningún beneficio, porque no necesitábamos esa publicidad para nada”, acotó Lola.

Después de esto, Las Ketchup quedaron encasilladas, su carrera no volvió a despuntar, tuvieron problemas con su discográfica y al final se alejaron de los escenarios.

¿A qué se dedican Las Ketchup ahora?

Después de unos tibios intentos por volver, como en 2006 con su sencillo “Blood Mary” y su participación del Festival Eurovisión de ese mismo año (quedaron en el puesto 21 de 26 participantes), Las Ketpchup finalmente retornaron a sus vidas anteriores a la fama.

“Todo en la vida es un ciclo, la verdad. Tras mucha acción, vuelves a tener tranquilidad. Y además en nuestra inactividad fuimos madres, atendimos otras prioridades” , admitió Pilar, quien montó una peluquería y tiene dos hijos, al igual que Lola, que logró terminar la carrera de Ciencias de Trabajo en la universidad. Lucía tiene una niña e intenta abrirse paso como actriz.

Si bien Las Ketchup ganaron dinero con “Asejeré”, admiten que no se volvieron millonarias. “Si lo fuésemos no me iría a trabajar, viviría divinamente. Dejarme a mi niña en casa mientras yo me voy por ahí.... imagínate. Ganamos dinero, pero para no volver a trabajar, pues no” , aseguró Lola.

Finalmente, en diciembre de 2021, el trío español se sumó a una serie de conciertos en apoyo a los soldados polacos desplazados a la frontera con Bielorrusia por la crisis migratoria; sin embargo, su presencia, a pesar de no tener impacto, no fue muy bien recibida.

Actualmente, Las Ketchup hacen presentaciones esporádicas para volver a cantar su éxito "Aserejé". Foto: Instagram

El origen de la canción “Aserejé”

El éxito que llevó al estrellato al grupo Las Ketchup cuenta con una historia detrás. “Aserejé” es el resultado de una reelaboración del arranque del tema “Rapper’s Delight”, del grupo de hip hop The Sugarhill Gang lanzado originalmente en 1979.