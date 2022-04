Johnny Depp y Amber Heard: la guerra de los ex en los tribunales

Con información de Los Angeles Times

El martes la exestrella de Pirates of the Caribbean Johnny Depp y la actriz de Aquaman Amber Heard regresaron a la corte para decidir si Heard calumnió a su exesposo en el 2018 al escribir un artículo de opinión que cree que lo retrató falsamente como un abusador doméstico.

Heard respondió presentando una contrademanda contra Depp que acusa a sus abogados de difamarla.

El nuevo juicio, que se espera que dure más de un mes, es la batalla legal más reciente entre la famosa expareja, quienes captaron la atención de la prensa y fanáticos cuando se dejaron ver sentados en un tribunal presidido por el juez Penney S. Azcarate.

Ya en el 2020 la pareja hacía noticia en el ámbito judicial cuando una corte en el Reino Unido rechazó la demanda por difamación de Depp contra el editor del tabloide británico The Sun, que lo llamó “golpeador de esposas” en un artículo.

El juicio que culminó en noviembre incluyó testimonios de Depp y Heard, quienes presentaron testimonios escandalosos y contradictorios sobre sus años turbulentos juntos, incluidas las admisiones de uso intensivo de drogas por parte de Depp y denuncias de violencia en ambos lados.

En marzo del 2021, se rechazó el intento de Depp de apelar el veredicto. Después de que se desestimara su caso en el Reino Unido, el rockero de Hollywood Vampires fue expulsado de su papel en varias películas en Fantastic Beasts 3 de Warner Bros. y renunció a pedido del estudio.

¿Pero qué escribió Heard en el artículo de opinión que se ventila en la actualidad? En diciembre del 2018, siguiendo el movimiento #MeToo y en medio de las polémicas audiencias de confirmación del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, Heard escribió un artículo de opinión en el Washington Post titulado: “Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso ha de cambiar”.

Y aunque no nombró a Depp en su pieza, la actriz de Justice League dijo que en el 2016 “se convirtió en una figura pública que representa el abuso doméstico”. Reflexionó sobre sus propias experiencias con el abuso, comenzando a una edad temprana, y abogó para que el Congreso “reautorice y fortalezca” la Ley de Violencia contra la Mujer “para reforzar y construir instituciones que protejan a las mujeres”.

“Sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que hablan”, escribió. “Amigos y asesores me dijeron que nunca volvería a trabajar como actriz, que me incluirían en la lista negra. Me adjuntaron una película para reformular mi papel. Acababa de filmar una campaña de dos años como el rostro de una marca de moda mundial, y la compañía me dejó. Surgieron dudas sobre si podría mantener mi papel de Mera en las películas Justice League y Aquaman”.

“Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso”, escribió.

Heard alegó que tenía que cambiar su número de teléfono semanalmente debido a amenazas de muerte, rara vez salía de su apartamento durante meses y era perseguida por cámaras y fotógrafos.

Así, no mucho después de que se publicó el artículo de opinión, Depp presentó una demanda por difamación de 50 millones de dólares contra Heard en marzo del 2019 por el artículo.

La demanda dice que la reputación y la carrera de Depp quedaron devastadas cuando Heard lo acusó por primera vez de abuso en el 2016 y que el artículo de opinión lo llevó a sufrir una nueva ronda de pérdidas financieras y “desprecio público”, incluida la eliminación de su papel icónico como el capitán Jack Sparrow en la franquicia Pirates of the Caribbean de Disney.

La contrademanda de su exesposa es de 100 millones de dólares, donde alega que la estrella coordinó una campaña destinada a difamarla. Lo más reciente de este nuevo episodio es que una terapeuta ha declarado que Depp y Heard tenían relación de “abuso mutuo”.