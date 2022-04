Jennifer Aniston: ¿cuál es su opinión sobre la maternidad?

Jennifer Aniston es una actriz que nunca nos dejará indiferentes por su gran talento para la interpretación. Actualmente, la galardonada artista está inmersa en el rodaje de una nueva película, “Misterio a bordo 2″, junto con el aclamado comediante Adam Sandler, filme que se estrenará muy pronto vía Netflix, una tendencia creciente en varias producciones cinematográficas. En medio de las grabaciones de esta nueva cinta, la recordada “Rachel” de la serie “Friends” también tuvo la ocasión de poder conocer al actor español Enrique Arce, identificado por su papel de “Arturito” en “La Casa de Papel”.

Aniston no solo se ha resaltado por su lado artístico, sino también por ser partícipe de obras sociales y eventos de caridad. Pero a pesar de todos sus logros, ha tenido que batallar contra los prejuicios de quienes la critican por no ser madre. Por eso, recientemente decidió hablar un poco del tema y revelar cuánto le han lastimado estos estereotipos.

¿Qué piensa Jennifer Aniston sobre la maternidad?

Aniston ha admitido ante la revista The Hollywood Reporter que las preguntas de la prensa sobre si iba a tener hijos le han afectado de manera dura: “Solía tomarme todo a nivel personal, todos los rumores de embarazo y la creencia de ‘oh, escogió su carrera antes de tener niños’. Nadie tiene ni idea de por qué no tengo hijos, de qué me pasa a nivel personal, a nivel médico”, declaró la actriz de 52 años. “Nadie sabe nada, y es muy doloroso”, sentenció.

¿Quién es Jennifer Aniston?

Es una destacada actriz y modelo que debutó en los años 90 con la popular sitcom “Friends”, que se grabó entre 1994 y 2004. Estuvo casada con Brad Pitt entre 2000 y 2005, y luego fue pareja de Justin Theroux, con quien si bien ya está separada hace varios años, mantienen una estrecha amistad que los une sobre todo en eventos de solidaridad. Ella ha participado en producciones como “Marley y yo”, “Todopoderoso”, “Viviendo con mi ex”, “Una esposa de mentira”, entre varias otras comedias y dramas.