Andrea Llosa descarta unirse a OnlyFans: “No ganaría plata”

OnlyFans se ha convertido en la principal fuente de ingresos para famosas como Xoana González y Fátima Segovia. Sin embargo, la plataforma de entretenimiento adulto no es una opción a elegir para otras celebridades, como es el caso de la conductora de “Nunca más”, Andrea Llosa.

El 17 de abril, la figura de ATV respondía por sus historias de Instagram a las preguntas de sus seguidores, pues uno de estos quiso saber si la periodista se animaría a abrir una cuenta y subir contenido.

¿Andrea Llosa en OnlyFans?

Ante la consulta hecha, Andrea Llosa respondió de forma contundente que no se uniría a OnlyFans. “No. Y tampoco ganaría plata” , afirmó.

La presentadora de “Andrea” y “Nunca más”, además de encontrarse enfocada en sus programas televisivos, viene realizando charlas de empoderamiento femenino.

17.4.2022. Andrea Llosa responde a usuario sobre abrirse una cuenta de OnlyFans. Foto: captura Instagram

No obstante, en declaraciones recientes reconoció que en su juventud era más atrevida, esto en referencia a su participación en el Miss Perú 1992.

“Tenía 19 años, no tenía conciencia de lo que hacía. Algo he tenido (cualidades y belleza), pero bien sinvergüenza porque eso de caminar en pasarela no va conmigo”, contó a El Popular.

Andrea Llosa también recordó su paso por el “Gran show” de Gisela Valcárcel, en 2016, donde recibió comentarios negativos sobre su físico y que ella zanjó con un fuerte mensaje en Twitter:

“He leído que alguien habla de mis tetas caídas. He dado de lactar a mis dos hijos y a mi esposo le encanta. O sea, no me jo***”.

30.7.2016 | Andrea Llosa responde a críticas a su participación en el "Gran Show". Foto: captura Twitter

¿Andrea Llosa extraña a su exesposo Luis Ávalos?

Otra pregunta que respondió Andrea Llosa fue sobre su exesposo Luis Ávalos, quien, a pesar de la separación, es su socio en el centro psicológico La casa del amor.

“¿Extrañas tu vida de casada con el padre de tus hijos?”, preguntó un internauta. “La palabra adecuada es nostalgia. Son muchos años juntos y ya 1 separados. Mis hijos están bien así y nosotros también. Hay respeto y cariño”, contestó.