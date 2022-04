Gisela Valcárcel sobre el pasatiempo favorito de su mamá: “Me ayuda a ver lo hábil que es”

Gisela Valcárcel mantiene informados a sus seguidores de las redes sociales con sus actividades diarias. Además, la presentadora de las “Reinas del show” comparte tiempo con su familia, pero los momentos más conmovedores son los que pasa junto a su mamá, ya que la acompaña a realizar uno de sus hobbies favoritos: dibujar.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Señito’ subió un pequeño clip donde se puede ver a su progenitora con unas letras coloridas, luego con unas hojas y plumones con los que empieza a colorear.

“Mami y yo, ahora. Mantenerla creando, dibujando... no solo la distrae, sino que me ayuda a ver lo hábil que es” , escribió junto a unos emojis en lo que expresa gratitud y emoción.

Conductora defendió paro de transportistas

El pasado 4 de abril, los transportistas iniciaron un paro indefinido en varios puntos del Perú. Ante ello, Gisela Valcárcel no dudó en dar su total respaldo a las diferentes protestas por la subida de precios de alimentos básicos, fertilizantes y combustible. “Estamos trabajando, pero he pedido que paren porque quería saludarlos a todos, repetir que el trabajo es la manera de ganarnos la vida, esa es la manera de llevar el sustento diario. Cuando el país ha salido y manifiesta lo que está sucediendo, como peruana me uno a todos”, expresó en Instagram.

Gisela Valcárcel se pronuncia sobre extorsión de Brunella Torpoco

Luego de que la salsera anunciara su retiro del mundo de la música, Gisela Valcárcel se contactó con varias personas, quienes le habrían contado lo qué hay detrás de los atentados contra Brunella Torpoco. En este caso, la madre de Ethel Pozo evidenció que el exmánager de la cantante estaría implicado en el tema y dejó algunas interrogantes. “No saben con todas las personas que he conversado por lo de Brunella Torpoco. Hay gente que más o menos sabe lo que le ha sucedido. Digo más o menos, pues hablan poquito y por qué hablan poquito, porque es peligroso. ¿Qué es lo peligroso? ¿Quién manejaba a la cantante Torpoco? ¿Dónde trabajaba? ¿Qué pasó realmente?”, señaló la empresaria.