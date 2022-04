Geni Alves sobre subir contenido como Xoana y Fátima en OnlyFans: “Me lo propusieron, pero no”

Geni Alves descartó subir contenido explícito como el de Xoana González y Fátima Segovia a su cuenta de OnlyFans. La modelo brasileña se unió a la tendencia de este tipo de videos hace algunos años. Sin embargo, con el paso del tiempo, dejó de ser su prioridad y se dedicó a retomar sus presentaciones, tras la reactivación del sector entretenimiento.

En declaraciones a un medio local, la extranjera se refirió a estos dos personajes de la farándula que en los últimos meses han ganado popularidad en la plataforma.

Geni Alves le dice no a contenido 'hot' en su OnlyFans. Foto: archivo LR

¿Qué piensa de subir ‘contenido hot’?

En ese sentido, reveló que le han propuesto subir el tono de sus videos y fotos. Sin embargo, ella no aceptó hacerlo. “Siempre me llaman para pedir que suba el tono de mis contenidos. No me interesa hacerlo, ni hoy ni mañana. Lo máximo que hice fue escenas sugerentes con otra chica, pero nada más”, aseguró.

Al respecto, contó que gana alrededor de 4.000 dólares gracias a sus suscriptores y que se siente conforme con este monto. “Tengo otros ingresos por mis shows y también mi música. Así que no me hablen para hacer porno, no está dentro de mis planes. De repente para algunos soy aburrida, pero déjenme así”, manifestó.

Peruanas como Fátima Segovia y Leslie Shaw, al igual que las extranjeras Xoana González y Romina Gachoy, han recurrido a OnlyFans como principal fuente de ingreso. Foto: composición/LR/Instagram

Se tomó vacaciones en Miami

En conversaciones con el medio, relató que viajó a Estados Unidos a disfrutar unos días en familia. “Disfruté mucho al lado de mi hijo. Ya estoy lista para volver al trabajo, con una serie de novedades”, comentó a El Popular.

Geni Alves retomó hace poco su carrera musical. Como se recuerda, tras la pérdida de su madre durante la pandemia, buscó salir adelante con nuevos proyectos.

En la charla, contó que grabó un tema con su pequeño. “Es una mezcla de reggaetón con otros géneros urbanos. Va a gustar”, acotó.