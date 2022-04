Flor Polo se pone nerviosa al subir a tubulares en su viaje a Ica: “¡A disfrutar de la vida!”

Flor Polo trata de vivir su vida alejada del espectáculo desde que anunció sus planes de divorcio con el padre de sus hijos, Néstor Villanueva. Es así que la hija de Susy Díaz decidió viajar a Ica con su familia, aprovechando el feriado largo por Semana Santa y para poder despejar la mente.

Asimismo, luego de pasear por Paracas y conocer la Huacachina, también incluyó dentro de su itinerario de actividades algunos vivencias extremas para intentar con sus hijos. Fue así que se animó a subir a los tubulares, paseo que la puso nerviosa.

“Confieso que tengo un poco de nervios. Para subir a los tubulares hay que caminar un poco. ¡A disfrutar de la vida que es maravillosa! ”, comentó la influencer en redes sociales con voz temblorosa debido a los movimientos del tubular.

Flor Polo y Susy Díaz visitan Ica durante el feriado largo

Mediante sus historias de Instagram, la empresaria anunció que estaría viajando al sur con su familia, pues necesitaba alejarse del constante acoso que sufre por parte de la prensa a raíz de los escándalos en los que se ve envuelto su expareja. “Aquí con mi mamita hermosa, nos vamos a pasar Semana Santa en Ica. Nos la vamos a pasar super lindo, ¿Verdad, mamá?”, indicó en un comienzo, a lo que su madre respondió: “Vamos a celebrar el Sábado de Gloria”.

Néstor Villanueva no dejaba que Florcita vea a su madre

Susy Díaz estuvo de invitada en el programa “América hoy” para contar detalles de la relación que tenía con su ex yerno Néstor Villanueva. La excongresista sorprendió a todos al revelar que el cantante le habría prohibido a Florcita ver a su mamá y ella no pudo contarle esto durante un año. Todo esto mientras la pareja pasaba un momento difícil en su matrimonio.

“Me separó de mi hija un año. No dejó que mi hija me hablara y me separó de mis nietos, porque me echó la culpa a mí. Como si yo le hubiera dicho ‘métete a un auto rana’”, dijo la excongresista en vivo.