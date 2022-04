Darlene Rosas descarta cirugía en el rostro: “No me he hecho nada en la cara”

Fuerte y claro. Darlene Rosas se pronunció en redes sociales para responderle a aquellos que cuestionan el supuesto cambio en su rostro, ya que, aseguraron, se habría sometido a una cirugía estética. Ante los diferentes comentarios, la ex chica reality, quien hace poco contrajo matrimonio con un mexicano, negó haberse realizado algún retoque y pidió a los cibernautas dejar de fijarse en el cuerpo de otras personas.

“Decidí tomarme estas fotos sin filtro solo para enseñarles cómo estoy físicamente, ya que vi que esto les importa a varios. No me he hecho nada en la cara . Ayer (16 de abril) subí una foto compartiendo algo lindo y la gente solo se enfocó en mi cara. Comentarios y mensajes absurdos me llegaron. El rostro puede cambiar en una foto por el ángulo, la luz o el flash. Entiendo que es muy común que la gente se opere o se ponga cosas en esta parte del cuerpo, pero no lo hice y en el caso que lo hubiera hecho, ¿qué les importa?” , escribió en un inicio en su cuenta de Instagram.

Darlene Rosas responde a sus detractores. Foto: Darlene Rosas/Instagram.

Modelo hizo un pedido a los cibernautas

En esa misma línea, la actriz exhortó a los usuarios a dejar de opinar sobre el cuerpo de las personas, pues esta sería una de las principales razones por las que ha dejado de subir contenido en sus redes sociales.

“Dejen de opinar sobre el físico de los demás. Que si está más gordo o más flaco, que si su rostro está de una manera u otra, lo que sea. Por eso, en cierto sentido, creo que dejé de publicar contenido en este Instagram, por esa gente. Me aburre. Pero ya está, quería decirlo, quería expresarme y aconsejarles que no juzguen y, si lo hacen, guárdenselo no se lo manden a la persona. ¿A ustedes les gustaría que se lo hagan? No suma ni aporta nada decir ciertas est***”, acotó.

Darlene Rosas cuenta que dio positivo a la COVID-19

Tras casarse con el publicista Ricardo Oviedo, Darlene Rosas reapareció en Instagram para revelar que había contraído la COVID-19, previo a celebrarse Navidad. “Me frustra tener COVID-19 justo para esta época del año. Justo en la primera Navidad de mis papás en México. Me apena mucho, pero no se puede hacer nada”, comentó. “No tengo ni idea en dónde me contagié. Solo pongo esto para hacerles recordar que este virus está muy presente. Si tienen así sea síntoma de resfrío, háganse una prueba”, agregó.