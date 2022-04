Danny Rosales responde a Cachay, quien lo tildó de creído y sin sentido del humor

José Luis Cachay, cómico ambulante de larga trayectoria en el humor peruano, arremetió contra su compañero Danny Rosales en una entrevista para B&H Podcast, canal de YouTube que cuenta con miles de seguidores en la plataforma. Allí, cuestionó su actitud y sentido del humor en la comicidad.

“Danny tiene una buena energía, pero lo que tiene de malo... un ego. Se cree la mamá de Tarzán, se cree lo máximo (...) Él hizo cine, hizo todo. Uno tiene que ser humilde y sencillo”, dijo el personaje de televisión.

¿Qué dijo Danny Rosales?

Al respecto, el integrante de “JB en ATV” se pronunció minimizando el hecho y asegurando que entre ambos no existe una rivalidad. Al contrario, lo considera un amigo y contó que, tras sus declaraciones, recibió una llamada telefónica.

“ Con Cachay no tengo ningún resentimiento, ninguna pelea. Me pasaron el video, lo vi y me maté de risa con mi compadre. Quiero mucho a Cachay, es un tipo buena onda, siempre me ha demostrado que hay una bonita y sincera amistad entre nosotros”, dijo Rosales a un medio de comunicación.

“Lo conozco años y sé que jamás hablaría mal de mí. Él lo que hizo es tratar de marketearse y al final me llamó, nos hemos comunicado”, agregó.

Reveló el motivo de sus críticas

En ese sentido, explicó cuál fue el motivo de su crítica en el espacio de los youtubers. “ Ha sido para hacer un show y venderlo como quién es el mejor, esa fue su idea original, fue lo que me comentó. Bueno, no sé si se habrá resentido por lo que dije de su primo ‘Puchito’, pero con Cachay nos llevamos muy bien”, aclaró a Trome.

Finalmente, resaltó que su amistad está reforzada en el apoyo mutuo dentro del ámbito laboral. “Su hijita, que ahora está incursionando en la comicidad, estamos viendo la posibilidad de incorporarla al show que vamos a presentar”, añadió.