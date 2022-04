Danny Rosales a Cachay: “Me ha demostrado que hay una bonita y sincera amistad entre nosotros”

Danny Rosales se pronunció luego de las declaraciones de su colega Cachay, quien en “B&H Podcast” (un programa de YouTube) reveló que al integrante de “JB en ATV” le falta sencillez y se cree lo máximo tras participar en una película. Ante ello, el comediante dijo no tener nada en contra del cómico ambulante y hasta tomó con humor sus declaraciones.

“Danny tiene una buena energía (para actuar); pero lo que tiene de malo... un ego. Se cree lo máximo. Él hizo cine, él hizo todo, uno tiene que ser humilde y sencillo”, expresó el cómico frente a Jonathan Maicelo, quien le formuló las preguntas el pasado 12 de abril.

Luego de su respuesta, Rosales aclaró que todo se trató de una broma. “Con Cachay no tengo ningún resentimiento, ninguna pelea. Me pasaron el video, lo vi y me maté de risa con mi compadre. Quiero mucho a Cachay (...) Siempre me ha demostrado que hay una bonita y sincera amistad entre nosotros. Lo que hizo es tratar de ‘marketearse’ y al final me llamó, nos hemos comunicado”, señaló en entrevista con el diario Trome.

Cómico recuerda a Dayanita en su trabajo en la calle

Uno de los episodios de “JB en ATV” se trató sobre las pruebas clínicas de las vacunas contra la COVID-19, las cuales eran Sinopharm, Bijing y Sinopharm Wuhan. En ese momento, Danny Rosales mencionó que Dayanita ya no recordaría sus inicios. “Cómo ha cambiado, y pensar que me cargaba el parlante. ¿Quién compraba los turrones?”, expresó. La actriz no se quedó atrás y respondió. “¿Qué? ¿Tú crees que con un sol voy a vivir toda la vida?”, acotó.

A finales del 2021, Danny Rosales sorprendió a sus seguidores de Instagram al sugerir que Dayanita había perdido su humildad. Foto: composición Instagram/Danny Rosales

Danny Rosales anunció que se convirtió en padre por tercera vez

El actor cómico, a través de su cuenta de Instagram, sorprendió a sus seguidores con la noticia del nacimiento de su tercera hija. Con una fotografía de la recién nacida, Danny Rosales dedicó un conmovedor mensaje a la bebé. “El tiempo de Dios es perfecto y él sabe el día y la hora que nos da regalos maravillosos. ¡Bienvenida a mi vida, hija mía, Galilea Alesandra! Solo Dios sabe por qué te envió y con qué propósito a mi vida. Como tu papá, prometo protegerte como a tus hermanos y darte todo mi amor. Son horas que te conozco y ya te amo con todo mi ser”, escribió.