La increíble presentación de Billie Eilish, la artista más joven de Coachella 2022

Billie Eilish cerró con broche de oro el segundo día del primer fin de semana de Coachella 2022. La estadounidense se ha convertido en una de las cantantes más escuchadas de los últimos años y está haciendo historia en la industria de la música con grandes éxitos como “Bad Guy” y “I don’t wannabe you any more”.

Esta vez, suma otro triunfo a su corta trayectoria, pues encabezó la lista de artistas que se presentaron el pasado 16 de abril en el festival de música más grande de Estados Unidos. Como era de esperarse, la joven de 20 años puso a todos a vibrar desde el escenario con su melodiosa voz.

Coachella 2022: Billie Eilish tuvo como invitado al cantante Khalid. Foto: Coachella/Twitter

Billie Eilish arrasó en Coachella 2022

“¡Coachella!” gritó emocionada antes de hacer su espectacular entrada al escenario, donde deleitó con un magnífico performance acompañado de bailarines y luces de colores. Esto sin mencionar el amplio repertorio de canciones que escogió para la mágica noche en California, lugar donde se lleva a cabo el festival.

Iniciando con “I didn’t change my number”, Billie dejó encantados a sus fanáticos, a quienes les recalcó que el principal propósito del concierto es estar juntos y pasarla bien. “Tengo 3 reglas para la noche: Número uno, no seas un cretino, así de simple. Número dos, no puedes juzgar a nadie, siempre lo digo, y número tres, diviértanse”, expresó.

Khalid como invitado sorpresa

Por otro lado, no todo terminó ahí, pues lo que más impactó al público fue cuando el conocido cantante Khalid fue invitado al escenario para interpretar junto a Eilish, “Lovely”, canción en la que trabajaron juntos y logró posicionarse como una de las más escuchadas en Spotify y Apple Music.

Con el característico piano que da vida a la balada, ambos artistas entonaron en armonía las profundas letras del tema, generando emoción entre los fanáticos, pues nunca imaginaron que tal colaboración en vivo sería posible durante el festival.