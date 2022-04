Harry Styles alborota el escenario de Coachella 2022 con la primera presentación de “As it was”

Harry Styles hizo su gran debut en el escenario de Coachella 2022 el último 15 de abril y sorprendió a todos sus fanáticos al presentar dos nuevos temas de su próximo disco “Harry ‘s House”. Sin embargo, lo que más emocionó fue el momento en el que cantó “As it was” por primera vez en vivo.

Con una ambientación de flores y conejitos saltando en una pradera, todo iba quedando listo para que entre en escena uno de los cantantes más esperados del festival de música más grande de Estados Unidos.

Coachella 2022: Harry Styles debutó en el escenario del festival de música más grande de Estados Unidos. Foto: Kevin Mazur

“As it was” por primera vez en vivo

“C’mon Harry, we wanna say good night to you” fue la icónica frase con la que inició la presentación oficial de “As it was”. Con un traje de lentejuelas, muy similar al del videoclip, el británico hizo bailar y cantar a todos los afortunados que asistieron al evento y pudieron escuchar la primera interpretación de este popular tema.

El single dio inicio a un espectacular concierto de más de 80 minutos, en el que la gente quería corear junto a él populares temas como “Adore you” y “Watermelon Sugar”. Esto sin mencionar su última canción que ya se ha vuelto viral en diversas redes sociales.

Harry Styles estrena nuevas canciones de “Harry’s House”

“Voy a tocar esta canción por primera vez en vivo, así que sean amables”, comentó Harry antes de entonar su nueva canción “Boyfriends”. Si bien los fanáticos no pudieron cantar con él por desconocer la letra, mostraron su apoyo al nuevo tema del cantante.

Sin embargo, eso no fue todo, pues minutos después una fresca melodía inundó el festival. Se trataba de “Late Night Talking”, otra canción nunca antes revelada y que promete ser un rotundo éxito con el ritmo ochentero que tiene. Esta se quedó grabada en la mente de sus seguidores.

Lamentablemente, ambas canciones aún no están disponibles en ninguna plataforma de música, pero se podrán escuchar completas con el lanzamiento oficial de “Harry ‘s House” el próximo 20 de mayo.

Harry Styles confirmó el lanzamiento de “As it was”

Harry Styles entusiasmó a todos sus fanáticos al compartir unas fotografías de adelanto en todas sus redes sociales como anuncio para la canción que estrenó el pasado 1 de abril, la cual es parte de su tercer álbum de estudio “Harry’s house”.

En las imágenes se puede ver al cantautor de espaldas mientras estira los brazos con una camiseta sin mangas. “As it was” es el nuevo nombre de este tema y ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música, además de contar con un video oficial en su canal de YouTube.