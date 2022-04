Coachella 2022: así fueron los look de las peruanas en el famoso festival de música

Coachella 2020 inició el pasado 15 de abril en un campo de California, Estados Unidos. Decenas de artistas como Billie Eilish y Justin Bieber se hicieron presentes en el megaevento que congrega a miles de personas con extravagantes looks.

Tres conocidas influencers peruanas se hicieron presente en este show y mostraron, a través de las redes sociales, cómo fueron vestidas. Mafer Neyra, Flavia Laos y Luana Barrón asistieron con sus acompañantes a disfrutar de la música que se extiende por varios días.

Flavia Laos

La ex chica reality Flavia Laos eligió un conjunto rosa, el cual lo acompañó con un par de botas de cuero. En redes sociales, no dudó en mostrar su look y grabarse presumiendo lo bien que le quedó el atuendo.

Famosas peruana en Coachella 2022. Foto: captura/Instagram

Mafer Neyra

La exnovia de Hugo García acudió al festival con su actual pareja con un vestido largo atigrado. Su outfit lo compartió en Instagram. En otra publicación, se mostró con un bikini verde limón, cubierto con una minifalda con tonos azules y amarillos.

Famosas peruana en Coachella 2022. Foto: captura/Instagram

Luana Barrón

Por su parte, Luana Barrón presumió un conjunto de dos piezas color café, que combinaban con un sombrero del mismo tono. A su vez, llevó puesto un par de botas vaqueras. “Qué experiencia tan increíble, todavía no puedo creer que estoy aquí”, escribió en la publicación de Instagram.

Famosas peruana en Coachella 2022. Foto: captura/Instagram

¿Cuánto dura Coachella 2022?

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley volvió tras una larga pausa debido a la pandemia del coronavirus. Este complicó que se llevara a cabo y se presentan artistas de distintas regiones.

Dos fines de semana fueron los elegidos para los conciertos: el primero del 15 al 17 de abril y el segundo del 22 al 24 del mismo mes.

Grupo Firme, Natanael Cano y Banda MS, Anitta, Karol G, Pabllo Vittar, entre otros artistas, dieron gala de su talento artístico en el escenario.