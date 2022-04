Chloe Cherry, actriz de “Euphoria”, revela estar saliendo con varias personas

Chloe Cherry, quien saltó a la fama por su papel de Faye en “Euphoria”, ha atraído a una gran cantidad de fanáticos tras debutar en la exitosa serie de HBO, pues le ha abierto nuevas puertas en su carrera actoral y de modelo.

En esa línea, la joven de 24 años apareció en el último episodio del podcast “The Viall files”, de Nick Viall, para develar detalles no conocidos de su vida amorosa pasada y su experiencia saliendo con ‘sugar daddies’.

Chloe Cherry dice que ya no hace ‘sugar dating’

La actriz, que laboró en el cine para adultos años atrás, reveló que esta práctica de citas se da cuando una persona mayor y más rica pasa tiempo con una persona joven que necesita asistencia financiera en una relación de beneficio mutuo. Al respecto, Cherry comentó que tuvo muchos ‘suggar daddies’, pero a la fecha ya no sale con ellos.

“Ya no tengo sugar daddies (...) Todavía hablo con algunos de esos sugar daddies como amigos, pero ahora solo somos amigos”, relató la celebridad.

“Tener un sugar daddy me enseñó un nivel de aceptación del tratamiento. Nunca volveré a aceptar a un chico que no quiera al menos tratar de cuidarme de alguna manera y que no intente ser caballeroso de alguna manera”, agregó la joven muy convencida de la lección que esa experiencia le dejó.

Chloe Cherry está saliendo con 10 personas

Minutos más tarde, la modelo reveló estar “soltera, pero saliendo”. En seguida, agregó: “Ahora estoy viendo a 10 personas, me gusta ver a muchas personas diferentes para así no depender demasiado de una”.

“Salir con mucha gente al mismo tiempo me ha servido para saber lo que quiero y lo que no quiero de alguien”, explicó la intérprete.