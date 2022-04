Andrés Hurtado y Manolo Rojas causan furor en TikTok: “Llévame a TV Azteca, por favor”

Andrés Hurtado y Manolo Rojas acumularon miles de vistas en TikTok, luego de que el cómico publicara un video bromeando con el conductor de Panamericana. Como se sabe, ambos son compañeros hace varios años en la televisión, es por eso que esta conversación inicia cuando Manolo le pide un favor al padre de Josetty: que lo lleve a trabajar a TV Azteca.

El pasado 19 de febrero, Andrés Hurtado anunció su ingreso a TV Azteca como conductor de un programa social. Durante esta nota en Panamericana, el director general del canal mexicano le dio la bienvenida y, aunque no mencionaron la fecha de inicio, informó que se transmitirá en 27 países.

¿Qué le dijo Manolo Rojas?

“Aquí en Miraflores, caminando un ratito. Me he quitado la mascarilla porque hay un chico que me está siguiendo, no sé qué quiere”, dijo Manolo al iniciar de manera pícara. Ante ello, Andrés Hurtado respondió con tono clasista: “Yo te sigo. En primer lugar, estamos en la zona de Miraflores, no estamos en Huaral. Entonces, ¿quién sigue a quien?”.

Posteriormente, con mucha sutileza, el integrante de “El reventonazo de la Chola” le hizo un pedido a su gran amigo: “Te voy a decir la verdad: llévame a TV Azteca, por favor”. El presentador de “Porque hoy es sábado con Andrés” le hizo un gesto de indiferencia y Manolo le cuestionó: “No califico, pero ¿por qué? Si tú (también) has llegado”.

En ese instante, Rojas le recordó algunos momentos del pasado provocando la indignación del conductor: “¿No te acuerdas cuando hemos ido a comer chicharrón al mercado del Callao? ¿No te acuerdas cuando me llevabas a comer pescado? En el jirón Cusco, encima nos cuadraron. ¿No te acuerdas?”.

Sin embargo, Andrés se negó y le pidió que se retire del lugar: “Taxi, llévelo. Guardias, por favor, el señor. Ahí está tu carro”.

Andrés Hurtado le reclama a Jessica Newton

Este 16 de abril, el conductor de televisión estuvo junto a los candidatos del Supranational 2022 y, luego de ver a todos los participantes, Andrés Hurtado le reclamó a Jessica Newton por no haberlo convocado al certamen de belleza.

“Muy mal. Me tenías que haber (convocado). ¿Para qué hacer un desfile presentándolos a ellos? ¿Qué hacen 30 acá? Miren esto”, dijo el conductor mientras hacía un gesto para elogiarse a sí mismo. Posteriormente, Hurtado se comparó con uno de los presentes: “¿Qué tiene este que no tenga yo?”, dijo la figura de Panamericana.