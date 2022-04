Susana Baca se rectifica tras criticar boda de Belén Barnechea: “No me toca juzgar”

El pasado 9 de abril, la hija del ex candidato presidencial Alfredo Barnechea, Belén Barnechea, se casó con Martín Cabello de los Cobos, en la ciudad natal de su madre, Trujillo. Sin embargo, las redes sociales explotaron cuando se difundieron imágenes de la celebración, que tuvo una temática ‘virreinal’. Así, figuras públicas también alzaron su voz y opinaron al respecto, una de ellas fue Susana Baca.

Decenas de usuarios comenzaron a criticar al ver lo que parecía ser una representación de mujeres indígenas en el suelo, en señal de reverencia, y terminaron denunciando esto como un acto de discriminación y racismo. Así, la ex ministra de cultura rechazó la celebración mediante un pronunciamiento en su cuenta de Facebook, ayer 15 de abril; sin embargo, el día de hoy, 16 de abril, volvió a escribir un nuevo mensaje donde se rectifica sus palabras, luego de que la madre de Belén Barnechea se haya comunicado con la artista para explicar con mayor detenimiento el propósito de la boda.

“A mí no me toca juzgar, a mí me toca, como ciudadana, expresar sentimientos y pensamientos que han hecho de mi vida una lucha contra el racismo y las desigualdades sociales, por decir lo menos (...) Mi querida Claudia Ganoza, la madre de Belén, y otros amigos, me han escrito para decirme que el propósito coreográfico en la boda de Trujillo fue representar una danza ritual propia de las costumbres de la cultura Moche. No dudo de esa verdad y de ese sentimiento”, comentó en un principio Susana Baca.

El nuevo pronunciamiento de Susana Baca. Foto: Susana Baca/ Facebook

Sin embargo, también defendió su punto de vista. “Pero Claudia tiene un error en su reclamo de que no hubo mala intención en esta recreación teatral de la danza de las sogas de la cultura Moche. (...) debe reconocer, al mismo tiempo, que una escenificación de esta naturaleza y en un contexto de la nobleza española y el derrotero político actual en el Perú, que esta cargado de simbolismos raciales, era un desacierto más que una fiesta” .

¿Qué dijo inicialmente Susana Baca?

La intérprete de “Negra presuntuosa” publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial de Facebook donde explica las razones por las que le pareció fuera de lugar el tipo de celebración elegido por Belén Barnechea.

“Como mujer afrodescendiente, rechazo de raíz esa desatinada farsa ‘candorosa’ en una boda trujillana que relaciona un infame hecho histórico de la humanidad, que es la esclavitud, y la vejatoria colonia para muchos peruanos, con un acto celebratorio supuestamente de amor. Es como recordar el Holocausto para una fiesta de cumpleaños” , se lee al comienzo.

“Cuando fui ministra de Cultura alertamos contra la trivialización de la historia por algunos sectores sociales y creamos el Observatorio contra el Racismo. Me da pena que estos no hayan reaccionado con el rigor del caso… me da más pena que un político que decía defender la historia de nuestra patria haya concedido y guardado un silencio oprobioso ante este hecho… una más de nuestro actual estado de decadencia política, los de arriba humillando a los de abajo”, finalizó Susana Baca.

Es como recordar el Holocausto para una fiesta de cumpleaños”, dijo Susana Baca sobre boda de Belén Barnechea. Foto: Susana Baca/ Facebook

Belén Barnechea rompe el silencio y responde a las críticas

La hija del político Alfredo Barnechea, Belén Barnechea, defendió su fiesta de casamiento con el nieto de los condes de Fuenteblanca de España, Martín Cabello de los Cobos. El viernes 15 de abril, reveló el motivo por el cual decidió utilizar esa temática en su cuenta de Instagram. “Elegimos casarnos en el Perú y me sentí orgullosísima de poder enseñarles a mis amigos lo maravilloso y culturalmente rico que es nuestro país”, escribió al principio.