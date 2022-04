Sergio Peña aclara vínculo sentimental con Lorena Celis: “Dan a entender cosas que no existen”

Sergio Peña y Lorena Celis han sido vinculados de forma reiterativa por varios programas televisivos debido a las historias y transmisiones en Instagram. Pero este viernes 15 de abril, el deportista publicó un extenso mensaje en el que expresó su punto de vista sobre su vida personal.

Asimismo, el jugador del Sporting Cristal recalcó que lo único que le importa es lo que su hija sienta y piense en el futuro, es por eso que quiere mantener una imagen positiva ante los medios de comunicación.

¿Qué dijo Sergio Peña?

El futbolista aclaró cuál es su situación sentimental actual y dejó entrever que le incomodan las especulaciones.

“Por favor, ya basta de vincularme con todas mis amistades. Nunca digo nada y me mantengo al margen de todo tipo de escándalo, pero lamentablemente a diario veo que me vinculan con amigas o que dan a entender cosas que no existe”, dijo, mostrando incomodidad ante las suposiciones de los medios de comunicación.

“Estoy soltero y no tengo ningún compromiso con nadie. El día que eso suceda me mostraré abiertamente con esa persona. Tengo una hija maravillosa de tres años por la cual doy todo en esta vida. Quiero que mi hija crezca y se sienta orgullosa porque todo lo que ve y escucha son cosas positivas de mí. No soy perfecto, pero intento cada día cometer menos errores para ser el ejemplo de mi hija”, finalizó.

Sergio Peña expresa su incomodidad ante los supuestos romances. Foto: Instagram.

Lorena Celis aumenta rumores de un romance

Durante este mes de abril, las especulaciones hacia la modelo y Sergio Peña aumentaron debido a las declaraciones que ambos hicieron en redes sociales y ante los medios de comunicación.

Lorena Celis mantuvo una breve conversación con el programa “Amor y fuego” y dio a conocer su opinión acerca del futbolista. En esta entrevista, también le consultaron sobre Valery Revello.

“Te soy sincera, no hablamos de ella (Valery Revello). Él está en su nota, no necesita estar hablando de nadie. No sé… nosotros hacemos live juntos, comenta, nadie se está escondiendo. Él está soltero, yo estoy soltera. No tenemos nada, solo somos amigos, pero si tuviéramos (algo), no está mal”, dijo la influencer.