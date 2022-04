Rosángela Espinoza arrepentida de sus cirugías: “Lo más bonito es verse natural”

Rosángela Espinoza ha renovado su figura con el paso de los años y cerca de 4 000 000 de seguidores en Instagram le recalcan lo bien que se ve en las fotos de la red social. Sin embargo, durante una breve entrevista con el programa “Estás en todas”, la modelo reveló que se arrepiente de estos cambios estéticos.

Durante el año 2013, Rosángela Espinoza ingresó al mundo del espectáculo como chica reality en “Combate”. Fue un refuerzo del equipo rojo. Con el paso del tiempo y gracias a las ganancias obtenidas en el canal ATV, la ‘Chica selfie’ empezó a cambiar físicamente y, con ello, a ascender el número de seguidores en Instagram hasta coronarse como una de las mayores influencers en el Perú.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza?

La modelo tuvo comentarios sobre sus inicios en los programas de competencia y recordó cómo lucía a los 19 años viendo algunas fotos del pasado: “Ahí no tenía ni una cirugía en la nariz”.

“Entré a la televisión y olvídate, ahí comencé a verme. Me hago un look y te queman el cabello”, dijo la también empresaria. Agregó: “Lo más bonito es verse natural (...) trato de no usar mucho maquillaje”.

Finalmente, dio su opinión sobre la buena apariencia: “Es un tema de autoestima. Muchas chicas deben saber que lo más importante es la belleza interior, la belleza en conjunto, que es la belleza integral. Siempre hay gente que te dice: ‘Opérate esto, opérate lo otro’, pero es tu decisión”.

Sheyla Rojas prometió no realizarse otra cirugía

Luego de la gran hinchazón que sufrió el rostro de la modelo a fines del mes de febrero, Sheyla Rojas fue duramente criticada en redes sociales y programas televisivos; sin embargo, la razón principal estuvo relacionada a su salud.

“Nunca más me hago nada. No quiero saber nada (de las operaciones). Me inflamé los pies, los brazos y la cara. (…) Se me cerró hasta la laringe, yo pensé que era una alergia. Fue horrible”, dijo la ex chica reality asustada por los efectos secundarios posoperatorios.